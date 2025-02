Nadine KEY

A dieci giorni dai Mondiali gli svizzeri si sono mostrati sottotono nella 10km con partenza in massa di Falun.

Swisstxt

Nadine Faehndrich ha terminato la sua prova – vinta dalla svedese Ebba Andersson – al 18o posto, mentre tra gli uomini il migliore è stato Antonin Savary, giunto 33o a 1’34» dal vincitore di giornata, il finlandese Iivo Niskanen. Salto:Gregor Deschwanden ha chiuso al 17o posto la prova di CdM di Sapporo. In una gara vinta dal giapponese Ryoyu Kobayashi, il lucernese ha effettuato due salti di 131m e 124m, rimanendo escluso dalla top 10 per la settima volta in questa stagione.