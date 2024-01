Marco Odermatt, per molti è già il talento del secolo. KEYSTONE

I weekend di gare nell'Oberland Bernese sono alle porte e tutti gli occhi saranno puntati sulla superstar Marco Odermatt. Prima delle gare ad Adelboden e Wengen il nidvaldese è in testa in quattro classifiche di Coppa del Mondo.

Hai fretta? blue News riassume per te Marco Odermatt comanda le classifiche di gigante, super-G e discesa, oltre alla generale di Coppa del Mondo.

Sabato 6 gennaio si correrà il gigante sulle piste di Adelboden. Mostra di più

Difficile per lui far meglio della scorsa stagione? Per ora sembra che Marco Odermatt ci stia riuscendo.

Il nidvaldese potrà gareggiare nello slalom gigante, nel super-G e nella discesa libera con il pettorale rosso di leader della disciplina. Il 26enne è anche in testa alla classifica generale.

In otto gare corse quest'inverno, lo svizzero è salito sul podio sette volte, quattro delle quali sul gradino più alto.

Il talento del secolo è attualmente difficile da battere ed è logico immaginarlo a inseguire gli eterni record dello sci. La stagione è ancora lunga... ma chi bene inizia, dice il detto, è già a metà dell'opera.

4 globi di cristallo in una sola stagione

Pirmin Zurbriggen, Mikaela Shiffrin, Hermann Maier e Tina Maze sono gli unici sciatori ad aver vinto quattro globi di cristallo in un solo inverno. La scorsa stagione, Odermatt si è avvicinato ai leggendari elencati sopra, conquistandone tre.

Il nidvaldese è attualmente in testa alle classifiche di discesa libera, super-G e slalom gigante e comanda anche la generale di Coppa del Mondo.

Continuando così diventerebbe il terzo sciatore a vincere quattro globi di cristallo in una sola stagione.

18 volte in cima alla classifica di slalom gigante

Il 26enne ha trionfato in tutti e tre gli slalom giganti di quest'inverno, il che significa che in carriera si è già imposto 17 volte in questa specialità.

Tra gli atleti in attività, solo Alexis Pinturault ha fatto meglio (18), ma lo svizzero potrebbe eguagliare o addirittura superare il francese al termine della scorribanda sulle Alpi bernesi.

Stenmark inattaccabile, ma per il secondo posto di sempre c'è tempo

Sempre nella disciplina dello slalom gigante, nel migliore dei casi, con otto slalom giganti ancora da disputare quest'inverno, Odi potrebbe piazzarsi al terzo posto di sempre in termini di vittorie, arrivando a 25.

Nell'albo d'oro dei più vincenti di sempre in questa disciplina troviamo al quarto posto lo svizzero Michael von Grünigen (23 vittorie), terzo è lo statunitense Ted Ligety (24 vittorie), al secondo posto c'è l'immenso austriaco Marcel Hirscher (31 vittorie), mentre primo, lontanissimo, è lo svedese Ingemar Stenmark, con 46 vittorie.

Verso la tripletta ad Adelboden, mai riuscita ad Hirscher

Marcel Hirscher è lo sciatore di maggior successo di tutti i tempi ad Adelboden, avendo vinto nove volte sul Chuenisbärgli.

Nello slalom gigante, tuttavia, l'austriaco si è visto negare la tripletta ad Adelboden, non avendo mai vinto per tre volte di seguito il gigante più difficile del mondo.

Il poker è riuscito solo ad Hermann Maier (1998, 1999 e 2001) e Ingemar Stenmark (1979, 1980, 1981 e 1982).

Marco Odermatt ha vinto le ultime due edizioni, il che significa che vincendo, potrebbe diventare il terzo di sempre in questa speciale graduatoria.

2043, per superare sé stesso

Il record di punti conquistati in una sola stagione è già dello sciatore nato a Buochs, che lo scorso inverno ha superato i 2'000 punti di Hermann Maier chiudendo a quota 2042.

Curioso notare come a fine 2022, Odi aveva lo stesso numero di punti collezionati fino a Capodanno del 2023: 636 punti dopo otto gare.

Ma attenzione, la scorsa stagione, a questo punto, aveva ancora 19 gare da disputare, mentre ora sono addirittura 21. Ecco perché un nuovo record di punti sembra tutt'altro che utopico.

Il 26enne potrebbe anche essere in grado di insidiare il record assoluto che appartiene alla slovena Tina Maze, che di punti in una sola stagione ne collezionò 2'414.

Ancora alla caccia dell'imperturbabile svedese

Fino a oggi il miglior sciatore di slalom gigante dei nostri tempi ha vinto sei gare di fila in questa speciale disciplina.

Solo il leggendario Ingemar Stenmark ha ottenuto una serie migliore. Dall'8 marzo 1978 ad Arosa, al 21 gennaio 1980 ad Adelboden, lo svedese inanellò 14 vittorie consecutive, sull'arco di tre stagioni.

Per eguagliare lo svedese, Odermatt dovrebbe vincere tutti gli slalom giganti di questo inverno, compresa la finale di Coppa del Mondo.

In questa speciale classifica il ragazzo d'oro dello sci svizzero è secondo, avendo superato le cinque vittorie consecutive di Marcel Hirscher.

Non ci rimane dunque che attendere sabato 6 gennaio, quando ad Adelboden, con inizio alle 10:30, partirà il gigante più atteso sulle nevi svizzere. Hopp Odi!