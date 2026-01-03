  1. Clienti privati
Tour de Ski Faehndrich seconda nello sprint in Val di Fiemme

Swisstxt

3.1.2026 - 16:40

Fähndrich
Fähndrich
KEY

Nadine Faehndrich è andata vicina alla vittoria nello sprint in Val di Fiemme, penultima tappa del Tour de Ski.

03.01.2026, 16:44

Un grande finale non è però bastato all'elvetica per superare la finlandese Jasmi Joensuu, riuscita a conservare 0"44 di vantaggio sull'atleta svizzera. Il podio è stato completato dalla svedese Johanna Hagstroem, mentre Anja Weber ha concluso sesta a 13"63.

In campo maschile nessun rossocrociato è riuscito a qualificarsi per le semifinali. Il successo è andato al solito Johannes Klaebo, alla 104esima vittoria in Coppa del Mondo, che ha così consolidato la leadership nella classifica del Tour de Ski.

