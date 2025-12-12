Team Sprint a Davos freshfocus

Il weekend di CdM di Davos si è aperto con Noe Naeff e Janik Riebli che hanno sfiorato il podio nello sprint a squadre, che ha visto i successi di Norvegia e Svezia.

A vincere sono stati Johannes Klaebo ed Erik Valnes, che hanno preceduto italiani e svedesi, con gli elvetici a mezzo secondo dagli scandinavi.

Isai Naeff e Roman Alder, pure in finale, hanno terminato al 13o rango.

Tra le donne Maja Dahlqvist e Jonna Sundling hanno fatto il vuoto dietro di loro. Anja Weber e Fabienne Alder hanno perso l’aggancio con le prime nel finale, chiudendo in 11a posizione.