  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

CdM di Davos Gli svizzeri Noe Naeff e Janik Riebli sfiorano il podio nello sprint a squadre

Swisstxt

12.12.2025 - 18:06

Team Sprint a Davos
Team Sprint a Davos
freshfocus

Il weekend di CdM di Davos si è aperto con Noe Naeff e Janik Riebli che hanno sfiorato il podio nello sprint a squadre, che ha visto i successi di Norvegia e Svezia.

SwissTXT

12.12.2025, 18:06

12.12.2025, 18:37

A vincere sono stati Johannes Klaebo ed Erik Valnes, che hanno preceduto italiani e svedesi, con gli elvetici a mezzo secondo dagli scandinavi.

Isai Naeff e Roman Alder, pure in finale, hanno terminato al 13o rango.

Tra le donne Maja Dahlqvist e Jonna Sundling hanno fatto il vuoto dietro di loro. Anja Weber e Fabienne Alder hanno perso l’aggancio con le prime nel finale, chiudendo in 11a posizione.

I più letti

Michelle Hunziker: «La paura della solitudine ci fa prendere decisioni sbagliate»
Tra pellicce e abiti aderenti, ecco i look natalizi di Charlène di Monaco
Conti sorprende Sanremo: ecco come ha avvisato gli esclusi
Michelle Hunziker beccata in compagnia di un altro uomo, ecco di chi si tratta
Alessandro Preziosi parla del suo personaggio in «Sandokan»: «Avevo tre dialogue coach»

Video correlati

Rapperswil-Jona – Vaduz 0:4

Rapperswil-Jona – Vaduz 0:4

Challenge League | 17° turno | stagione 25/26

12.12.2025

Aarau – Carouge 2:1

Aarau – Carouge 2:1

Challenge League | 17° turno | stagione 25/26

12.12.2025

Celtic – Roma 0:3

Celtic – Roma 0:3

UEFA Europa League | Matchday 6 | Saison 25/26

11.12.2025

Rapperswil-Jona – Vaduz 0:4

Rapperswil-Jona – Vaduz 0:4

Aarau – Carouge 2:1

Aarau – Carouge 2:1

Celtic – Roma 0:3

Celtic – Roma 0:3

Più video

Altre notizie

St. Moritz. Lindsey Vonn dopo il trionfo in discesa: «Grazie ai miei haters, mi avete resa più forte!»

St. MoritzLindsey Vonn dopo il trionfo in discesa: «Grazie ai miei haters, mi avete resa più forte!»

Skicross. Fanny Smith chiude terza a Val Thorens

SkicrossFanny Smith chiude terza a Val Thorens

Sci. Federica Brignone ci sarà alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026

SciFederica Brignone ci sarà alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026