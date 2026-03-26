  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco il video Terribile caduta nel salto con gli sci, l'atleta di casa si schianta e finisce in ospedale

Björn Lindroos

26.3.2026

L'incidente di Nik Heberle durante le finali di Coppa del Mondo di salto con gli sci

L'incidente di Nik Heberle durante le finali di Coppa del Mondo di salto con gli sci

26.03.2026

Scene drammatiche nella finale di Coppa del Mondo di salto con gli sci. Il giovane sloveno Nik Heberle cade rovinosamente durante un salto e viene trasportato in ospedale. Arrivano però le prime notizie rassicuranti.

Björn Lindroos

26.03.2026, 15:20

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Una grave caduta ha oscurato il primo giorno delle finali di Coppa del Mondo di salto con gli sci a Planica.
  • Il 21enne sloveno Nik Heberle ha perso il controllo poco dopo lo stacco, è caduto pesantemente e inizialmente è rimasto immobile a terra.
  • Dall'ospedale arrivano notizie confortanti. Sembra siano escluse gravi lesioni alla testa o alla colonna vertebrale.
Mostra di più

La finale di Coppa del Mondo di salto con gli sci a Planica, in Slovenia, si è aperta con un evento drammatico.

A farne le spese è stato proprio un atleta di casa, Nik Heberle. Il 21enne sloveno è caduto durante la fase di avvicinamento al salto, prima ancora che la sua gara iniziasse realmente.

Immobile ai piedi della discesa

Il giovane ha perso il controllo poco dopo lo stacco, schiantandosi violentemente sulla neve. Ha perso gli sci, è scivolato per diversi metri lungo il pendio e si è ribaltato più volte, prima di rimanere immobile a terra.

I soccorritori sono intervenuti immediatamente, prestando le prime cure per diversi minuti. L'atleta è stato poi trasportato su una barella di soccorso all'ospedale di Jesenice, poco distante. Secondo le prime informazioni, al momento del trasporto era cosciente.

Dall’ospedale arrivano segnali prudentemente positivi. Stando ai media sloveni, i primi accertamenti avrebbero escluso gravi lesioni alla testa o alla colonna vertebrale. Heberle dovrà comunque restare ricoverato per ulteriori controlli.

I più letti

Chiara Ferragni e Fedez insieme alla festa di Leone. Con loro, a sorpresa, anche Giulia Honegger
Terribile caduta nel salto con gli sci, l'atleta di casa si schianta e finisce in ospedale
Jannik Sinner prova a giocare a palla con la figlia di Belinda Bencic, una dolce scena a Miami
In fatto di premi in denaro Rast si lascia alle spalle Meillard e von Allmen - Odermatt resta intoccabile
O'Neill sa «come rendere la vita difficile agli Azzurri», ma l'Italia sogna: «Rino, siamo tutti con te»

Altre notizie

In vista dei Mondiali. La Svizzera è pronta per la Germania, Xhaka: «Non esistono test»

In vista dei MondialiLa Svizzera è pronta per la Germania, Xhaka: «Non esistono test»

Pattinaggio. Britschgi nono dopo il programma corto

PattinaggioBritschgi nono dopo il programma corto

Spareggio mondiale. O'Neill sa «come rendere la vita difficile agli Azzurri», ma l'Italia sogna: «Rino, siamo tutti con te»

Spareggio mondialeO'Neill sa «come rendere la vita difficile agli Azzurri», ma l'Italia sogna: «Rino, siamo tutti con te»

Ecco chi ha guadagnato di più. In fatto di premi in denaro Rast si lascia alle spalle Meillard e von Allmen - Odermatt resta intoccabile

Ecco chi ha guadagnato di piùIn fatto di premi in denaro Rast si lascia alle spalle Meillard e von Allmen - Odermatt resta intoccabile

Miami. Di nuovo Sabalenka-Rybakina

MiamiDi nuovo Sabalenka-Rybakina

National League. Altra sconfitta per l'HCL, lo Zurigo vince anche la gara-3

National LeagueAltra sconfitta per l'HCL, lo Zurigo vince anche la gara-3

Video

Gattuso «È la partita più importante della mia carriera»

Gattuso «È la partita più importante della mia carriera»

26.03.2026

Real Madrid – Atlético 3-2

Real Madrid – Atlético 3-2

LALIGA | 29ème journée | Saison 25/26

22.03.2026

Lucerna – Lausanne-Sport 4:0

Lucerna – Lausanne-Sport 4:0

Super League | 31° turno | stagione 25/26

22.03.2026

YB – Lugano 1:1

YB – Lugano 1:1

Super League | 31° turno | stagione 25/26

22.03.2026

Gattuso «È la partita più importante della mia carriera»

Gattuso «È la partita più importante della mia carriera»

Real Madrid – Atlético 3-2

Real Madrid – Atlético 3-2

Lucerna – Lausanne-Sport 4:0

Lucerna – Lausanne-Sport 4:0

YB – Lugano 1:1

YB – Lugano 1:1

Più video