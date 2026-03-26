Terribile caduta nel salto con gli sci, l'atleta di casa si schianta e finisce in ospedale

L'incidente di Nik Heberle durante le finali di Coppa del Mondo di salto con gli sci 26.03.2026

Scene drammatiche nella finale di Coppa del Mondo di salto con gli sci. Il giovane sloveno Nik Heberle cade rovinosamente durante un salto e viene trasportato in ospedale. Arrivano però le prime notizie rassicuranti.

Björn Lindroos Björn Lindroos

Hai fretta? blue News riassume per te Una grave caduta ha oscurato il primo giorno delle finali di Coppa del Mondo di salto con gli sci a Planica.

Il 21enne sloveno Nik Heberle ha perso il controllo poco dopo lo stacco, è caduto pesantemente e inizialmente è rimasto immobile a terra.

Dall'ospedale arrivano notizie confortanti. Sembra siano escluse gravi lesioni alla testa o alla colonna vertebrale. Mostra di più

La finale di Coppa del Mondo di salto con gli sci a Planica, in Slovenia, si è aperta con un evento drammatico.

A farne le spese è stato proprio un atleta di casa, Nik Heberle. Il 21enne sloveno è caduto durante la fase di avvicinamento al salto, prima ancora che la sua gara iniziasse realmente.

Immobile ai piedi della discesa

Il giovane ha perso il controllo poco dopo lo stacco, schiantandosi violentemente sulla neve. Ha perso gli sci, è scivolato per diversi metri lungo il pendio e si è ribaltato più volte, prima di rimanere immobile a terra.

I soccorritori sono intervenuti immediatamente, prestando le prime cure per diversi minuti. L'atleta è stato poi trasportato su una barella di soccorso all'ospedale di Jesenice, poco distante. Secondo le prime informazioni, al momento del trasporto era cosciente.

Dall’ospedale arrivano segnali prudentemente positivi. Stando ai media sloveni, i primi accertamenti avrebbero escluso gravi lesioni alla testa o alla colonna vertebrale. Heberle dovrà comunque restare ricoverato per ulteriori controlli.