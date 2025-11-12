Ecco come tutti conosciamo Marco Odermatt. Ma cosa c'è dietro a tutto questo? Nella sua biografia, la star dello sci rivela anche molto della sua vita privata. Keystone

La biografia autorizzata di Marco Odermatt, «Meine Welt» (Il mio mondo ndr.), è stata pubblicata martedì, in lingua tedesca. blue News l'ha già letta e rivela cosa ci si può aspettare dal libro del campione elvetico.

Hai fretta? blue News riassume per te La biografia «Marco Odermatt - Meine Welt» (Il mio mondo, ndr.) della star dello sci rossocrociato è nelle librerie da martedì 11 novembre.

L'opera si presenta in una veste un po' insolita, ovvero diviso in 10 libretti individuali.

Odermatt fornisce approfondimenti privati, ad esempio sul suo diario, presenta le persone che gli sono vicine e rivela quali allenatori lo hanno reso quello che è oggi.

Martedì è stata pubblicata la prima biografia autorizzata della superstar dello sci Marco Odermatt. E ancor prima di leggere una sola riga, è chiaro che l'elvetico va per la sua strada.

La biografia non sarà pubblicata come un libro tradizionale, ma in 10 libretti, ognuno dedicato a un argomento diverso. blue News vi spiega cosa aspettarvi.

Il mio Lauberhorn

Durante l'appuntamento sciistico sul Lauberhorn del 2025, Odermatt ha permesso agli autori Christof Gertsch e Mikael Krogerus di avvicinarsi molto a lui. I due hanno avuto il permesso di accompagnarlo nell'Oberland bernese per sette giorni.

Lo sciatore rivela il suo grande segreto, come riesce a entrare nel tunnel - il luogo dell'assenza di peso mentale con una concentrazione sull'essenziale - e come riesce a uscirne. È un diario di gara, per lui «l'inizio e la fine di tutto».

Dalla stagione 2021/22, Odermatt documenta ogni gara secondo lo stesso schema. Con data, luogo, disciplina, numero di partenza, classifica, sci, scarponi e attacchi. Ma soprattutto: le sue emozioni.

Gli estratti del diario giornaliero mostrano come l'atleta affronta le delusioni e le cadute dei colleghi di squadra e come annota, analizza e scrive meticolosamente i suoi successi. Il diario offre una visione profonda della sua vita interiore.

La biografia di Odermatt è disponibile in questi 10 libretti.

La mia casa

E se la differenza decisiva non fosse il talento, ma la casa dei genitori? Questo libretto è dedicato alle origini di Odermatt («si può togliere il ragazzo da Nidvaldo, ma non si può togliere Nidvaldo dal ragazzo») e ai suoi genitori Priska e Walti, che hanno reso possibili molte cose per Marco.

Si tratta di genitori che sacrificano i loro fine settimana in inverno per permettere di sciare ai loro figli (anche Alina, la sorella di Marco, ha sciato e ci racconta quanta pressione c'è quando tuo fratello maggiore è il miglior sciatore del mondo).

A posteriori, le continue levatacce, i lunghi viaggi in auto, gli inviti mancati e le pazienti attese a bordo pista sono stati alla base del successo di Odermatt, ma all'epoca per i genitori era solo vita quotidiana.

Oltre al tempo, i figli che sciano sono anche un fattore di costi economici. Alla domanda su quanto costa una carriera da sciatore non si risponde in modo piuttosto preciso.

L'unica cosa che si può rivelare è che la famiglia ha dovuto sacrificare molto in cambio. Papà Walti è stato meticoloso quanto suo figlio, registrando tutte le giornate passate da Marco sulla neve dal dicembre 1999. Ne mancano esattamente 2'287 alla fine della stagione 2024/25.

La mia gente

Le persone al di fuori della famiglia che hanno influenzato particolarmente Odermatt dicono la loro. Qualche informazione sotto forma di citazioni.

L'avversario, Alexander Aamodt Kilde

«Ad Andorra, una volta era così ubriaco che ha cercato di baciarmi. E due giorni dopo ha vinto lo slalom gigante. Ecco che tipo di persona è, un tipo a posto» Alexander Aamodt Kilde

Il mentore, Kurt Kothbauer

«Marco è l'unico atleta che ho conosciuto che fa sport per l'unica ragione giusta: per divertirsi» Kurt Kothbauer

La fidanzata, Stella Parpan

«Mia madre, che conosceva Marco dai giornali, rimase stupita quando una mattina entrò in cucina e lo trovò in piedi alla macchina del caffè» Stella Parpan

Il primo modello, Reto Schmidiger

«Marco aveva questo sano egoismo molto presto» Reto Schmidiger

I miei insegnanti

Chi ha reso Odermatt così veloce? Questo opuscolo presenta i quattro allenatori che hanno avuto un ruolo importante nel farlo diventare lo sciatore che è oggi.

Il padre Walter «Walti» Odermatt: potete leggere tutto sul suo importante ruolo nel capitolo «La mia casa».

Oliver «Oli» Koch: è stato il primo allenatore di Odermatt e responsabile dello sport presso la scuola media sportiva di Engelberg fino all'estate del 2025. Ha introdotto il nidvaldese alla Coppa del Mondo.

Helmut «Heli» Krug: l'austriaco è l'allenatore del gruppo di slalom gigante di Swiss-Ski dal 2018. Ha reso Marco un asso in questa disciplina.

Reto «Nydi» Nydegger: allenatore del gruppo velocità di Swiss-Ski. Ha insegnato l'arte della discesa libera.

Il mio corpo

Cosa caratterizza Odermatt dal punto di vista fisico? Questa domanda viene esplorata in un atro opuscolo pieghevole, in cui la star dello sci posa in boxer.

Qual è la sua frequenza cardiaca a riposo, come ha fatto a diventare così agile, perché ha dovuto allenarsi per aumentare di peso, da dove viene la sua forza e qual è la sua percentuale di grasso corporeo?

Queste e altre domande personali sull'atleta trovano risposta in questo capitolo.

La mia passione

Uno sguardo all'album fotografico, diviso in due parti: sci fuori pista e di competizione. Per Odermatt si tratta di due tipi di sci completamente diversi: su 120 giorni di sci all'anno, il corridore ne trascorre forse solo cinque fuori dai caonini di competizione.

Nella sezione dedicata al freeride, Odermatt dà un'occhiata al suo album fotografico privato.

Per Marco Odermatt lo sci da gara è qualcosa di completamente diverso dallo sci libero.

Il mio percorso

La cronologia della sua carriera. Il percorso dal suo primo giorno di sci nel dicembre 1999 alla sua prima gara, cinque volte campione del mondo juniores e star mondiale.

Il mio gioco

Un gioco dell'oca. Come pedine si può possono scegliere Ted Ligety, Alberto Tomba, Marcel Hirscher, Ingemar Stenmark, Mike von Gründigen o Odermatt.

I miei Top 3

Quali sono le preferenze di Odermatt? Il nidvaldese ci svela i suoi itinerari escursionistici preferiti, le stazioni sciistiche più amate, i suoi modelli di sciatori e i modi in cui si rilassa.

Odi ammette anche che, pur essendo un pessimo cuoco, riesce sempre a realizzare due ricette. Affinché l'energia possa essere convertita in muscoli, il 28enne rivela anche i suoi esercizi di forza più importanti. A tutti gli imitatori: meglio prendere meno pesi di Odermatt.

Ted Ligety è stato uno dei grandi modelli di Marco Odermatt.

Il mio equipaggiamento

Infine è di nuovo il momento degli Skiman. Mathieu Fauve, capo sviluppatore di Stöckli, spiega come viene assemblato lo sci di Odermatt e cosa è particolarmente importante.

Ancora più interessante è l'elenco degli oggetti che l'atleta porta con sé a ogni gara. Ordinatamente numerato ed etichettato con una legenda, mostra 140 oggetti che il dominatore del circo bianco non può dimenticare a casa.

«Marco Odermatt - Meine Welt» Stampato in Svizzera, a Dallenwil / NW.

In lignua tedesca.

300 pagine.

10 libretti in una custodia, tra cui un gioco dell'oca.

Formato: 17,5 x 24,5 cm.

CHF 59,90.

ISBN: 978-3-03763-167-6.

Primo giorno di vendita: 11 novembre 2025.