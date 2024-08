Sciatori d'estate. instagram.com/g_caviezel

La squadra svizzera di slalom gigante guidata da Marco Odermatt si sta preparando per l'inizio della stagione a Saas-Fee. Ma non senza una pausa per nuotare, rigorosamente con un costume da bagno identico.

bfi bfi

Hai fretta? blue News riassume per te Marco Odermatt, Justin Murisier, Gino Caviezel e Thomas Tumler si allenano a Saas-Fee.

Le stelle dello slalom gigante svizzero si stanno preparando per l'inizio della stagione a fine ottobre.

Il quartetto di giganti si concede anche il tempo per una nuotata, e una foto in costume. Mostra di più

La nuova stagione sciistica prenderà il via il 27 ottobre con lo slalom gigante di Sölden (Austria).

Le stelle svizzere dello slalom gigante sono già tornate a prepararsi. Stanno affinando la loro tecnica a Saas Fee per essere pronti per quando torneranno a competere.

Marco Odermatt, Gino Caviezel, Justin Murisier e Thomas Tumler si misurano e si motivano a vicenda. Oltre alla serietà durante i duri allenamenti precampionato, c'è ovviamente anche tempo per il divertimento.

Lo dimostrano le varie istantanee che gli sciatori condividono su Instagram. Dopo l'allenamento, vanno a nuotare insieme, con lo stesso costume, o si concedono una pausa caffè.

I quattro ragazzi vanno chiaramente d'accordo tra loro, anche se tra alcuni mesi si troveranno di nuovo a essere rivali.