Marco Odermatt vince a Adelboden (per la quarta volta consecutiva) davanti a Loic Meillard KEYSTONE

Dopo una prima manche non alla sua altezza, Marco Odermatt riesce ad alzare il ritmo nella seconda e vince lo slalom gigante sul Chuenisbärgli per la quarta volta consecutiva. Loïc Meillard è secondo, Thomas Tumler quarto e Luca Aerni settimo.

Igor Sertori bfi

Il weekend di Adelboden si è chiuso con un’apoteosi rossocrociata, con Marco Odermatt (5o successo stagionale) e Loïc Meillard che hanno mandato in visibilio lo stadio del Chueenisbaergli piazzando un’esaltante doppietta.

Marco Odermatt e Loïc Meillard festeggiano la doppietta svizzera davanti al pubblico di casa. Anche Luca de Aliprandini (dietro in blu) può festeggiare, essendosi assicurato il terzo posto grazie ad una seconda manche strepitosa. KEYSTONE

A completare il podio l’italiano De Aliprandini - compagno di Michelle Gisin - , autore di una grande rimonta e che ha messo pressione in particolare ai norvegesi: tre dei quattro che erano nella top 10 sono usciti sul secondo tracciato.

La giornata perfetta per la Svizzera è stata completata dal 4o posto di Thomas Tumler e dal 7o di Luca Aerni, pure autore di un grande recupero.

FIS.com

Quattro vittorie di fila ad Adelboden: nessuno ci era mai riuscito prima. Odermatt è anche in testa alla classifica generale del Chuenisbärgli, raggiungendo l'austriaco Marcel Hirscher in termini di vittorie e si trova a un solo altro successo dal record di Ingemar Stenmark.

Marco e Loic intervisati da Noè

«Come sempre c'è un ambiente incredibile, è una gara difficile e non manca il nervosismo, ma se si riesce a sciare così e a vincere, è perfetto», ha detto Marco Odermatt, intervistato da Noè Ponti.

«Sul muro finale bisogna solo combattere – ha aggiunto Odi – è la parte più difficile, purtroppo non si riesce a godersi il tifo, ma quando sei al traguardo e vedi il verde è grandioso».

«Non è facile partire per ultimo qui, non si vede molto. Ma ho ritrovato la fiducia in gigante dopo i problemi alla schiena», ha spiegato Loic Meillard.