Sci Tripletta svizzera nel gigante di Val d'Isère 

Swisstxt

13.12.2025 - 14:16

Luca Aerni, Loic Meillard e Marco Odermatt sul podio.
KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER

Tripudio rossocrociato in gigante a Val d’Isère. Gli elvetici hanno infatti festeggiato una clamorosa tripletta, con Loïc Meillard che ha preceduto Luca Aerni e Marco Odermatt.

SwissTXT

13.12.2025, 14:16

13.12.2025, 14:23

Il vallesano, quinto dopo la prima manche, ha preceduto di 0"18 il friborghese, che ha rimontato ben 11 posizioni grazie al secondo tempo sul tracciato, e di 0"33 il nidvaldese, che dopo il 4o tempo del mattino cercava la sua 50a vittoria in Coppa del Mondo.

Su un tracciato che girava molto e Stefan Brennsteiner, Henrik Kristoffersen e Timon Haugan non sono infatti riusciti a confermare i primi tre posti

