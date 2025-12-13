Tripudio rossocrociato in gigante a Val d’Isère. Gli elvetici hanno infatti festeggiato una clamorosa tripletta, con Loïc Meillard che ha preceduto Luca Aerni e Marco Odermatt.
Il vallesano, quinto dopo la prima manche, ha preceduto di 0"18 il friborghese, che ha rimontato ben 11 posizioni grazie al secondo tempo sul tracciato, e di 0"33 il nidvaldese, che dopo il 4o tempo del mattino cercava la sua 50a vittoria in Coppa del Mondo.
Su un tracciato che girava molto e Stefan Brennsteiner, Henrik Kristoffersen e Timon Haugan non sono infatti riusciti a confermare i primi tre posti