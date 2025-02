6 atleti svizzeri, 6 medaglie, tutte quelle disponibili KEYSTONE

Oro, argento e bronzo per la Svizzera. Sorprendente. Nella nuova disciplina, combinazione a squadre, tutte e tre le medaglie vanno a Swiss-Ski.

SwissTXT, Igor Sertori Swisstxt

La Svizzera ha monopolizzato il podio della combinata maschile dei Mondiali di Saalbach: Monney/Nef, primi dopo la discesa, sono stati battuti da Von Allmen/Meillard. Terzi Rogentin/Rochat.

Da sinistra: Tanguy Nef e Alexis Monney (argento), Franjo von Allmen e Loic Meillard (oro), Stefan Rogentin e Marc Rochat (bronzo) KEYSTONE

Dopo il trionfo nella discesa libera, per Von Allmen si tratta del secondo oro ai Mondiali in Austria. Meillard ha conquistato la sua quarta medaglia ai Campionati del Mondo dopo l'argento nello slalom gigante nel 2023 e il bronzo nella combinata e nel parallelo nel 2021.

«Incredibile tornare a casa con due ori»

Evidentemente raggiante dopo l'oro in combinata, Loic Meillard ha dichiarato che «sapendo di dover sciare anche per un compagno, in partenza le gambe si sono indurite un pochino».

«E' incredibile tornare a casa con due ori» ha detto invece Franjo Von Allmen.

«Non avevo grandi pressioni perché Alexis ha sciato molto bene, ma sono estremamente contento perché ho atteso a lungo questo momento» ha detto invece Tanguy Nef, festeggiatissimo dal compagno.

«Finalmente un risultato importante, sono felice di averlo condiviso con un amico» le parole di Marc Rochat.

In testa al medagliere

La Svizzera è in testa al medagliere mondiale, con 8 medaglie, di cui tre d'oro, dopo 7 gare a Saalbach.

Terza tripletta mondiale della storia per la Svizzera

È la prima tripletta svizzera ai Campionati del mondo di sci dal 1987, quando si disputò la discesa libera a Crans-Montana, e la terza in assoluto.

Peter Müller trionfò davanti a Pirmin Zurbriggen e Peter Alpiger. Ai Mondiali di Mürren nel 1931, Walter Prager vinse la discesa libera davanti a Otto Furrer e Willi Steuri.

Rimangono le gare tecniche

I Campionati del Mondo proseguono ora con le gare tecniche. Si comincia domani con lo slalom gigante femminile, in cui Lara Gut-Berahmi punta a vincere la sua seconda medaglia a questi Campionati del Mondo.

La competizione maschile prosegue venerdì con lo slalom gigante, in cui Marco Odermatt e Loïc Meillard sono tra i favoriti.

Altre medaglie sono attese. Inutile negarlo.