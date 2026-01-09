Marco Odermatt, Loic Meillard e Thomas Tumler festeggiano nella zona di arrivo dopo la gara di slalom gigante maschile della Coppa del Mondo di sci alpino FIS a Hafjell, in Norvegia, lo scorso mese di marzo. KEYSTONE

In questa stagione molte piste vengono preparate con meno acqua rispetto al passato, una scelta che sta alimentando il dibattito. Anche tra gli assi dello sci svizzero le opinioni divergono.

Hai fretta? blue News riassume per te La preparazione delle piste con meno acqua sta dividendo gli sciatori svizzeri.

Thomas Tumler critica duramente la scelta della FIS, mentre Loïc Meillard e Marco Odermatt la considerano parte normale della Coppa del mondo.

Tutti concordano però sull’importanza e sul fascino delle gare di Adelboden. Mostra di più

Su un punto Marco Odermatt, Loïc Meillard, Thomas Tumler e Luca Aerni sono perfettamente allineati: le imminenti gare di Adelboden rappresentano un grande appuntamento. Ne parlano con gli occhi che brillano e con ambizioni sportive ben chiare.

Su un altro tema, però, le posizioni si dividono. In questa stagione molte piste vengono preparate con meno acqua rispetto agli anni scorsi, una tendenza che spesso favorisce gli atleti con i numeri di partenza più bassi.

Tumler non ci sta

Tumler è molto critico: «Non sono affatto favorevole al trend imposto dalla FIS. Lo trovo ingiusto nei confronti di molti atleti. Spesso chi parte con il numero 1 è nettamente avvantaggiato».

Il fatto che nella seconda manche il trentesimo della prima prova apra la gara contribuisce, secondo Tumler, a rimescolare eccessivamente i risultati: «Quello che abbiamo sciato questa stagione non è spesso stato all’altezza del livello di una Coppa del mondo», afferma senza mezzi termini.

Meno netti Meillard e Odermatt

Di tutt’altro avviso Meillard, che preferisce non sprecare energie su aspetti che non può controllare: «Alla fine è Coppa del mondo e dobbiamo essere in grado di sciare su qualsiasi tipo di pista». Che sia ghiacciata o morbidaper lui non fa differenza.

«L’importante è che la pista sia uniforme. Così possiamo scegliere un assetto e sapere che resterà lo stesso dalla prima all’ultima porta. Questo aiuta anche a prevenire gli infortuni ed è una cosa fondamentale per me».

Marco Odermatt osserva il dibattito con maggiore distacco: «Qui ad Adelboden ho sentito che hanno fatto tutto come negli ultimi anni. Non è cambiato nulla di significativo».