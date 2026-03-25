Mikaela Shiffrin KEYSTONE

Mikaela Shiffrin difende il primato nel gigante finale di Hafjell e conquista la Coppa del Mondo generale, resistendo al tentativo di rimonta di Emma Aicher.

SwissTXT, Redazione blue Sport fon

Missione compiuta per Mikaela Shiffrin. L'americana conquista il sesto globo di cristallo della generale grazie all'11eismo posto nel gigante finale di Hafjell, al termine di una gara tutt'altro che scontata.

Dopo una prima manche sottotono, che aveva rimesso tutto in discussione e rilanciato le ambizioni della sorprendente Emma Aicher, la 31enne ha cambiato marcia nella seconda prova. Con una rimonta di sei posizioni ha messo in cassaforte i punti necessari per difendere il primato e tornare in vetta dopo tre stagioni segnate anche da diversi problemi fisici.

Onore comunque alla giovane tedesca, che ha tenuto viva la lotta fino all'ultimo prima di chiudere 12esima, penalizzata da un errore nella manche decisiva.

In secondo piano il risultato della gara: a imporsi è stata la canadese Valerie Grenier, davanti a Mina Holtmann e Julia Scheib.

Migliori svizzere Camille Rast, sesta a 88 centesimi, e Vanessa Kasper, decima a 1”28.