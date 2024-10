Marco Odermatt vuole dominare la Coppa del Mondo di sci anche nella prossima stagione. Keystone

La stagione 2024/25 della Coppa del Mondo di sci prende il via questo fine settimana. Diamo un'occhiata più da vicino ai cambiamenti e alle innovazioni nel Circo bianco.

blue Sport Jan Arnet

Hai fretta? blue News riassume per te La nuova stagione di Coppa del Mondo di sci alpino inizia questo fine settimana a Sölden con due slalom giganti: le gare delle donne sabato, mentre quelle degli uomini domenica.

Alcune cose sono diverse nella nuova stagione rispetto al passato. Tra le altre, diamo uno sguardo alle nuove regole e alle modifiche al calendario della Coppa del Mondo.

Tra gli atleti, alcuni nomi che non hanno avuto alcun ruolo nella scorsa stagione potrebbero salire alla ribalta. Mostra di più

Nuove sedi

L'apertura della stagione di Coppa del Mondo si svolge tradizionalmente a Sölden. Quest'anno non sarà diverso. Le finali invece si svolgeranno a Sun Valley, negli Stati Uniti, dal 22 al 27 marzo.

Inoltre una nuova aggiunta al calendario delle gare femminili è La Thuile, in Italia, dove si terranno una discesa libera e un super-G. Per gli uomini invece le gare in più sono previste a Hafjell, in Norvegia, con uno slalom e un gigante.

L'appuntamento di Zermatt è stato rimosso dal calendario dopo due tentativi non andati a buon fine, ma potrebbe tornare in agenda dal 2027.

Niente più doppie discese

Nella nuova stagione non ci saranno più gare doppie. Negli ultimi anni, Kitzbühel e Wengen, ad esempio, hanno ripetutamente programmato due gare di discesa libera per compensare le gare annullate in altre destinazioni.

In seguito ai numerosi incidenti e alle aspre critiche degli addetti ai lavori, la FIS ha abolito questo modello.

Gli airbag sono obbligatori

Per aumentare la sicurezza e ridurre il rischio di lesioni gravi, sono state decise ulteriori misure. Gli airbag devono essere indossati nella discesa libera e nel super-G.

L'obiettivo è quello di evitare il più possibile gravi lesioni alla schiena. Non tutti gli sciatori sono però entusiasti della nuova regola. È stata pure emanata una raccomandazione esplicita per l'uso di biancheria intima antitaglio.

Le wildcard

Gli ex fuoriclasse hanno ora la possibilità di ricevere una «wildcard». Quest'ultime danno il diritto ad atleti che hanno vinto la generale di Coppa del Mondo, una disciplina, l'oro ai Giochi Olimpici o ai Mondiali, di tornare alle massime competizioni dopo un'interruzione fino a due anni.

Ciò significa che gli ex atleti di punta non devono più accumulare punti in eventi minori per qualificarsi alle competizioni di Coppa del Mondo.

Questa innovazione della FIS è probabilmente dovuta all'annunciato ritorno di Marcel Hirscher. Il fatto che l'ex dominatore della Coppa del Mondo stia apparentemente godendo di un trattamento speciale non è apprezzato dagli avversari.

Braathen per il Brasile, Hirscher per i Paesi Bassi

Hirscher è al centro dell'attenzione in vista dell'apertura della Coppa del Mondo. Non è ancora chiaro se colui che l'ha vinta 8 volte sarà al via. Ciò che è chiaro è che il 35enne non gareggerà più per l'Austria.

Nell'annunciare il suo ritorno, il fuoriclasse ha dichiarato di non voler prendere il posto di un giovane austriaco e che quindi correrà per i Paesi Bassi, paese d'origine di sua madre.

Anche Lucas Braathen sta per fare il suo come back. Lo specialista dello slalom ha saltato tutta la scorsa stagione a causa di divergenze con l'Associazione sciistica norvegese. Il giovane gareggerà ora per il Brasile, paese di origine della madre.

Nuove speranze svizzere

Con Marco Odermatt e Lara Gut-Behrami, la Svizzera può contare sui vincitori della generale di Coppa del Mondo in carica. Dai due ci si aspettano ancora risultati importanti.

Gli appassionati svizzeri di sci possono anche sperare in uno o due nomi che finora non sono stati quasi mai visti ai massimi livelli.

Janine Schmitt è stata la migliore in Coppa Europa la scorsa stagione ed è considerata una grande speranza per il futuro nelle discipline di velocità.

Stefanie Grob vuole affermarsi nello slalom gigante, mentre Livio Hiltbrand vuole farsi notare nella discesa libera. È stato il migliore in questa disciplina nella Coppa Europa della scorsa stagione.

Anche la seconda stagione di Coppa del Mondo di Franjo von Allmen è molto attesa. Il bernese, che si è già messo in mostra lo scorso inverno, ha subito una battuta d'arresto in estate a causa di un infortunio al ginocchio. Tuttavia, il 23enne è già tornato sulla neve e si sta preparando per l'inizio delle discipline di velocità a Beaver Creek all'inizio di dicembre.

Nuova disciplina ai Mondiali

Un altro grande appuntamento stagionale è in programma a febbraio con i Mondiali di sci a Saalbach (dal 4 al 16 febbraio 2025).

Ci sarà anche una nuova disciplina: una combinata a squadre con un duo di sciatori di discesa e slalom. Questa sostituirà le poco popolari combinate individuali maschili e femminili.