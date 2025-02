Loïc Meillard, un Mondiale da superstar? «Di certo una settimana che sarà ricordata»

Loïc Meillard vince due volte l'oro e una il bronzo a Saalbach Keystone

Loïc Meillard parla del suo successo ai Campionati del Mondo di Saalbach e fa anche luce sulle sue presunte debolezze mentali.

Loïc Meillard, ora è anche campione del mondo di slalom. È ormai il grande protagonista di questi Campionati del Mondo con due medaglie d'oro e una di bronzo. Sono stati giorni perfetti qui a Saalbach.

«Sì, abbastanza perfetti. In un grande evento contano solo le medaglie. E se vinco una medaglia in ogni gara che faccio è semplicemente fantastico».

Ancora una volta è apparso sicuro e sereno nello slalom. Non ha mai avuto dubbi?

«Ci sono stati sicuramente dei momenti durante la gara in cui ho commesso dei piccoli errori. Pensavo già a una possibile perdita di tempo. Poi ho semplicemente cercato di continuare ad attaccare. E fortunatamente è andata molto bene».

È esagerato dire che vincere l'oro nello slalom di domenica a Saalbach è il momento più bello della sua vita finora?

«Sì e no. Ci sono tanti momenti meravigliosi nella vita e nella carriera di un atleta di alto livello. Ma questa è sicuramente una settimana che sarà sempre ricordata, non solo da me, ma da tutta la squadra. Tutte le emozioni che abbiamo condiviso con quelli che ci circondavano sono semplicemente incredibili».

Lei è considerato un perfezionista. Lo slalom di domenica è stata la prestazione perfetta?

«Ci sono state un paio di cose che non son andate bene. Ma ogni volta che ho commesso un errore, ho pensato che potevo ancora continuare. Questo mi ha ripagato».

Il fatto che non fosse completamente soddisfatto dopo aver vinto la medaglia di bronzo nello slalom gigante si addice anche a Meillard come perfezionista. Quanto è durata la rabbia e quanto le è servita per concentrarsi sullo slalom?

«Il tutto è durato non più di un'ora. Ero consapevole di non aver fatto la mia migliore prestazione nello slalom gigante nella seconda metà della seconda manche. E sapevo anche di avere un'altra possibilità di oro nello slalom».

Lei è sempre stato un tecnico brillante. Tuttavia, si dice che abbia dei deficit mentali. Ma ora ha dimostrato che non ci sono questi problemi.

«Non credo di averlo dimostrato solo oggi. Non avrei vinto sei medaglie ai Campionati del Mondo se non fossi stato abbastanza forte mentalmente. Ho sempre fatto di testa mia, anche se logicamente non può funzionare sempre. Probabilmente non c'è corridore per il quale le cose vanno ogni giorno come previsto».

Si spiega perché qui a Saalbach le cose sono andate sempre bene?

«È una pista dove noi corridori siamo costretti a lavorare per tenere il ritmo. Questo mi piace particolarmente».