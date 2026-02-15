Nicole Vallario ha rispetto ma non paura delle canadesi. Imago

Nicole Vallario lancia la semifinale olimpica contro il Canada dopo la rivincita sulla Finlandia: «È fattibile, le partite iniziano 0-0».

Hai fretta? blue News riassume per te Nicole Vallario esulta dopo la vittoria sofferta contro la Finlandia e la semifinale conquistata con carattere.

La Svizzera ha costruito il successo sulla compattezza difensiva e sulle 40 parate di Andrea Brändli.

Ora la sfida al Canada: Vallario crede nell'impresa, perché «le partite iniziano 0-0» e tutto è ancora possibile. Mostra di più

La Svizzera c'è.

È di nuovo tra le grandi quattro del mondo e ora guarda negli occhi il Canada.

Dopo la vittoria sofferta ma meritata nei quarti di finale contro la Finlandia, la nazionale femminile elvetica si prepara alla semifinale olimpica di lunedì alle 21h10 con la consapevolezza di chi ha imparato a trasformare le delusioni in energia.

Sabato sera, alla terza sirena, Nicole Vallario non ha nascosto l'emozione. «È fatta, ce l'abbiamo fatta un'altra volta e ci siamo date ancora una chance.

Era quello che volevamo e ci siamo riusciti a farcela. È fantastico». Parole semplici, ma cariche del peso di quattro anni di lavoro e di una partita giocata sul filo dei nervi.

Contro la Finlandia - la stessa che a Pechino 2022 aveva strappato il bronzo proprio alle svizzere nella finalina - non è stato certo una serata tranquilla.

Tutt'altro.

«Penso che noi in panchina ci siano venuti i capelli bianchi o abbiamo perso qualche polmone, un po' di cuore, un po' di tutto», ha confidato sorridente la 24enne, tornando con la mente a un finale incandescentе, segnato da due penalità negli ultimi minuti e da un assedio che ha fatto tremare la panchina e trattenere il respiro a tutta la Svizzera.

La reazione è stata da squadra vera: compatta, disciplinata, pronta a soffrire. E con un'Andrea Brändli determinante tra i pali con 40 parate, alla sua seconda apparizione nel torneo dopo la serata complicata contro il Canada.

«Ha fatto il suo lavoro, l'ha fatto bene, ci ha aiutato», ha sottolineato la ticinese, evidenziando però come il merito vada condiviso: tanti blockshot, grande ordine tattico e uno spirito di sacrificio che ha fatto la differenza nei momenti più delicati.

Un successo nato dal collettivo e dalla capacità di fare tesoro degli errori commessi in precedenza.

Perché la Finlandia aveva già fatto male nel turno preliminare. Ma quella sconfitta è stata archiviata nel modo giusto. «Non puoi portartela dietro troppo a lungo. Alla fine la digerisci, l'analizzi, vedi cosa fare meglio e questo abbiamo fatto».

Il risultato? Rivincita presa e semifinale conquistata.

«Un solo giorno di riposo? Ce lo facciamo bastare»

Ora però il livello si alza ancora.

Di fronte ci sarà il Canada, una corazzata che non conosce passi falsi: ha conquistato 7 medaglie in 7 edizioni da quando l'hockey femminile è diventato sport olimpico nel 1998, con un bottino straordinario che comprende cinque ori (Salt Lake City 2002, Torino 2006, Vancouver 2010, Sochi 2014 e Pechino 2022) e due argenti (Nagano 1998 e Pyeongchang 2018).

Nella fase preliminare dell'attuale torneo, le nordamericane avevano già imposto la loro legge alle rossocrociate con un netto 4-0.

Ma Vallario non vuole sentire parlare di missione impossibile: «Forse sì, forse no. Alla fine è un avversario… Daremo tutto, perché secondo me è fattibile. Giochiamo una partita solida come oggi e alla fine tutto è possibile. Le partite iniziano 0-0».

È questo il messaggio che accompagna la Svizzera verso la notte di lunedì: rispetto per l'avversario, ma nessun complesso.

«Probabilmente riguarderemo ancora le clip della scorsa partita contro loro e cercheremo di lavorare su quello che possiamo fare e che pensiamo potrà funzionare contro una squadra come il Canada», ha spiegato la difensora. Studio, disciplina e coraggio.

Un solo giorno di riposo? «Ce lo facciamo bastare». La Svizzera non parte favorita, lo sa. Ma ha già fatto vedere di saper soffrire e restare in partita fino all'ultimo. E in una semifinale olimpica, «dove si riparte dallo 0-0», anche l'impossibile può diventare possibile.