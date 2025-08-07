Stephanie Venier ha annunciato la fine della sua carriera all’età di 31 anni.
Campionessa del mondo in carica di super G, la specialista della velocità aveva già paventato l’ipotesi del ritiro dopo l’oro conquistato in febbraio a Saalbach, sia per dei problemi alle ginocchia che per le crescenti tensioni con il metodo di gestione del capo allenatore della squadra femminile austriaca Roland Assinger.
A 30 anni anche l’elvetico Noel von Grüeningen ha deciso di chiudere con lo sport agonistico. Il miglior risultato in CdM del figlio della leggenda Michael von Grüeningen è un 19o posto nello slalom di Schladming del 2021.