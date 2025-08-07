  1. Clienti privati
Sci La campionessa del mondo in carica di super G Stephanie Venier si ritira a 31 anni

Swisstxt

7.8.2025 - 14:15

Stephanie Venier
KEY
KEY

Stephanie Venier ha annunciato la fine della sua carriera all’età di 31 anni.



07.08.2025, 14:19

Campionessa del mondo in carica di super G, la specialista della velocità aveva già paventato l’ipotesi del ritiro dopo l’oro conquistato in febbraio a Saalbach, sia per dei problemi alle ginocchia che per le crescenti tensioni con il metodo di gestione del capo allenatore della squadra femminile austriaca Roland Assinger.

A 30 anni anche l’elvetico Noel von Grüeningen ha deciso di chiudere con lo sport agonistico. Il miglior risultato in CdM del figlio della leggenda Michael von Grüeningen è un 19o posto nello slalom di Schladming del 2021.

