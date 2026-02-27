Nonostante la conquista di tre medaglie, ai Giochi Olimpici l'attenzione era rivolta ad altri, in particolare a Franjo von Allmen (a sinistra). In Coppa del Mondo, invece, Marco Odermatt è ancora il metro di misura di tutto. Keystone

Dopo le Olimpiadi invernali, si torna alla Coppa del Mondo di sci, con la volata finale. L'agenzia di stampa Keystone-SDA presenta il resto del programma, la classifica individuale, quella per nazioni, dove i giochi sono già fatti e dove, invece, c'è ancora spazio per sognare.

Gli sciatori alpini svizzeri hanno conquistato nove medaglie ai Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026. E sono quindi stati di gran lunga gli atleti di maggior successo della delegazione elvetica composta da 175 persone.

Ma gli eroi olimpici non hanno il tempo di fare un bel respiro. Ora li attende infatti la Coppa del Mondo di sci, per il suo gran finale.

Quali sono le gare ancora da disputare?

Il programma maschile prevede ancora tre gare di discesa libera e tre di super-G, oltre a due slalom giganti e due slalom. Il finale di stagione prenderà il via il prossimo fine settimana a Garmisch, dove sono previste due gare di velocità.

I tecnici faranno tappa a Kranjska Gora (7/8 marzo), poi vi saranno le gare di velocità a Courchevel (14/15 marzo), prima che tutti si dirigano nella regione norvegese di Lillehammer per il finale di stagione (21-25 marzo). Le ultime gare di velocità si terranno a Kvitfjell, mentre le discipline tecniche si svolgeranno a Hafjell.

Le donne hanno in programma due gare in più rispetto agli uomini. Questo perché saranno riprogrammate le gare annullate di Zauchensee (super-G) e Crans-Montana (discesa).

Ciò significa che in ciascuno dei prossimi due fine settimana ci sarà un evento di tre gare per le sciatrici della velocità. A Soldeu si terranno una discesa e due super-G, mentre in Val di Fassa sono in programma due gare di discesa e un super-G.

A metà marzo (14/15), i tecnici saranno nuovamente impegnati ad Are, prima che anche le donne si rechino in Norvegia per il finale di stagione.

Dove sono (quasi) distribuiti i globi?

Uno dei dieci globi di cristallo è già stato assegnato. Nello slalom femminile, la battaglia per la vittoria della disciplina è stata decisa da tempo. Mikaela Shiffrin è infatti stata incoronata «regina dello slalom» già alla fine di gennaio, dopo aver concluso in testa per la settima volta l'ottava gara stagionale.

Come previsto e come negli ultimi anni, Marco Odermatt è il vincitore della Coppa del Mondo maschile. Con un vantaggio di 587 punti su Lucas Pinheiro Braathen, il grande globo di cristallo è solo teoricamente ancora in palio a dieci gare dal termine.

Se tutto dovesse filar più o meno liscio, il nidvaldese potrà conquistare la sua quinta vittoria consecutiva in Coppa del Mondo al termine dello slalom gigante di Kranjska Gora.

Anche nelle discipline di velocità, i segnali indicano che Odermatt potrebbe vincere due globi di cristallo.

Con tre gare ancora da disputare in ogni disciplina, il suo vantaggio nella discesa libera è di 115 punti sul campione olimpico e mondiale Franjo von Allmen e di 158 punti su Vincent Kriechmayr nel superG.

Se l'uomo del Nidvaldo si comporterà in modo costante come ha fatto finora (mai peggio del 5° posto), sarà premiato per la terza volta come il miglior discesista della stagione e per la quarta volta come lo sciatore di super-G più costante dell'inverno.

Dove tutto è ancora aperto?

Nelle discipline di velocità femminili, tutto è ancora aperto con quattro gare da disputare. Lindsey Vonn guida la classifica di discesa libera con 146 punti di vantaggio sulla tedesca Emma Aicher.

Tuttavia, la Vonn non parteciperà più a nessuna gara in questa stagione dopo la caduta nella discesa olimpica.

È quindi molto probabile che venga superata dalla giovane Aicher o dalla sua connazionale Kira Weidle-Winkelmann (168 punti di distacco). Anche le italiane Laura Pirovano (193), Nicol Delago e Sofia Goggia (220 ciascuno) hanno ancora una possibilità di vincere il mondiale.

Nel super-G, invece, la Goggia ha 60 punti di vantaggio sulla neozelandese Alice Robinson e 90 su Lindsey Vonn. La francese Romane Miradoli è a 99 punti dalla Goggia. Anche Malorie Blanc, sensazionale vincitrice a Crans-Montana, potrebbe essere coinvolta nella lotta per il titolo, avendo 127 punti di ritardo sull'italiana.

Dove la battaglia sta arrivando al culmine?

Nello slalom gigante maschile, sempre Odi ha un vantaggio di 103 punti su Pinheiro Braathen. Tuttavia, uno scivolone dell'elvetico in una delle due gare rimanenti potrebbe rendere la battaglia per il globo ancora più avvincente.

Se non vi saranno complicazioni, l'uomo di Buochs si aggiudicherà anche questo globo, per la quinta volta.

Nel gigante femminile, l'austriaca Julia Scheib ha 89 punti di vantaggio su Camille Rast a due gare dal termine. La sciatrice svizzera deve continuare a sciare con la stessa costanza con cui ha sciato finora e sperare in un passo falso della sua rivale. Altrimenti la 27enne stiriana rimarrà fuori portata.

Lo stesso vale sempre per Rast nella classifica generale di Coppa del Mondo. Con dodici gare ancora da disputare, Shiffrin ha 170 punti di vantaggio sulla sciatrice vallesana. Essendo entrambe delle tecniche, la battaglia per il grande globo di cristallo si deciderà nei due slalom giganti e nei due slalom rimanenti.

E chissà, forse l'atleta tuttofare Emma Aicher trasformerà il duello in una battaglia a tre. Anche se è a 449 punti dalla Shiffrin, la tedesca può recuperare molto terreno nei prossimi tre eventi.

Dove si prospetta un finale alla Hitchcock?

Mentre Mikaela Shiffrin domina lo slalom femminile, ma è impossibile prevedere chi si aggiudicherà il globo per il miglior atleta tra i pali stretti.

In nessun'altra disciplina la densità di atleti di punta è così alta come nello slalom. Nelle nove gare disputate finora in questa stagione ci sono stati sette vincitori diversi: Loïc Meillard, incoronato campione olimpico a Bormio, non è uno di loro.

A due gare dal termine, sono otto i corridori in corsa per il titolo. Atle Lie McGrath ha le migliori possibilità, tuttavia, il suo vantaggio su Pinheiro Braathen è di un solo punto. Anche il francese Clément Noël (17 punti di distacco) e il norvegese Timon Haugan (53) hanno legittime speranze di vincere la disciplina.

Chi si assicurerà la Coppa delle Nazioni?

È molto probabile che la Svizzera vinca la Coppa delle Nazioni per la quarta volta di fila e per la sesta volta negli ultimi sette anni, nonostante l'assenza di Lara Gut-Behrami.

Dopo essersi lasciata alle spalle l'Austria all'inizio della stagione, la Svizzera ha ora 629 punti di vantaggio sull'eterna rivale.

L'ultima volta che Swiss-Ski ha perso contro l'ÖSV è stato nella stagione 2021/22, quando ha ottenuto 257 punti in meno.

Tuttavia, la Svizzera è lontana da una striscia di record: l'Austria ha dominato la Coppa delle Nazioni tra il 1990 e il 2019, vincendo 30 volte (!) di fila.