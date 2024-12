Dominio

Jonna Sundling ha dominato lo sprint a stile libero di Lillehammer.

La svedese ha ottenuto il primo successo in stagione sbaragliando una concorrenza che non l’ha mai impensierita, vista pure l’assenza di Nadine Faehdrich, che ha rinunciato al via. In campo maschile il successo è andato al re della specialità, il norvegese Johannes Klaebo, che ha preceduto il connazionale Even Northug e l’italiano Federico Pellegrino.

