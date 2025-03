Hartweg KEY

Niklas Hartweg e Aita Gasparin hanno scritto un pezzo di storia svizzera per quel che riguarda il biathlon.

Swisstxt

Il duo elvetico ha conquistato il successo nella staffetta mista a coppie di Pokljuka, regalando alla nostra Nazionale la prima vittoria in Coppa del Mondo in questa disciplina e la quinta in totale, chiudendo davanti a Svezia e Finlandia.