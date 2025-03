© no source

Franjo von Allmen festeggia la sua terza vittoria in Coppa del Mondo nel triplo trionfo svizzero di discesa libera di Kvitfjell e impedisce a Marco Odermatt, almeno per il momento, di conquistare la coppetta di specialità. E a fine gara ci scherza su, ma poi ammette: «Non sarebbe una grande delusione per me se le cose rimanessero così».

Venerdì gli svizzeri della discesa libera hanno dovuto ammettere la sconfitta. A Kvitfjell Dominik Paris è riuscito nell'impresa di lasciarsi alle spalle tutti gli assi elvetici di questa stagione, diventando così l'imbucato della festa. Quattro confederati si sono piazzati dietro l'italiano.

Ma il team svizzero di velocità non si è fatto abbattere e sabato è riuscito nell'impresa, conquistando una fantastica tripletta: Franjo von Allmen ha ottenuto la sua seconda vittoria in Coppa del Mondo davanti a Marco Odermatt e a Stefan Rogentin.

Nell'ottava discesa libera di questa stagione, uno sciatore svizzero è così salito per la sesta volta sul gradino più alto del podio.

«Se qualcuno non ce la fa, lo farà qualcun altro»

«È stato sicuramente meglio di ieri. Ho fatto meno errori e ho sciato in modo solido», ha detto il vincitore di giornata nel dopo gara alla «SRF».

Il 23enne ci è riuscito in modo impressionante: «Dopo ieri è una bella sensazione, non avevo un buon feeling su questa neve, ma sapevo che le temperature più fredde di oggi mi avrebbero favorito».

Come nel caso della sua prima vittoria in discesa libera in Coppa del Mondo a Crans-Montana, von Allmen è dunque risalito sul podio con due connazionali: «È ancora più bello poter festeggiare la vittoria in questo modo. Tre svizzeri sul podio... è incredibilmente bello!».

Nel forte team Svizzero ci si spinge l'un l'altro verso prestazioni di alto livello. «Se non ce la fa uno, ce la fa l'altro. E poi ci si può motivare a vicenda e trasmettersi vibrazioni positive. È fantastico», dice ancora von Allmen.

Decisione sula coppetta rimandata

Grazie alla sua vittoria, von Allmen mantiene aperta, almeno matematicamente, la corsa al piccolo globo di cristallo. Ma il distacco dal connazionale Odermatt è grande: ben 83 punti prima dell'ultima gara della stagione, che ricordiamo, dà 100 punti al vincitore di giornata.

Ciò significa che un 14° posto nel finale di stagione a Sun Valley sarà sicuramente sufficiente al nbidvaldese per vincere l'ambito trofeo.

«Ma nulla è ancora perduto!», scherza von Allmen, che poi però si lascia sfuggire: «Era già relativamente chiaro dopo ieri. Ma non si può mai sapere cosa succederà. Ad ogni modo non sarebbe una grande delusione per me se rimanesse così com'è.»

«Ma se andasse diversamente, beh.... sarebbe semplicemente il coronamento di questa stagione».

Odermatt ci va un po' più cauto: «Naturalmente il mio obiettivo oggi era quello di portare a casa il globo e di essere più veloce di Franjo. Ma chiaramente non è un compito così facile. Sono comunque felicissimo del mio podio».

Il secondo classificato aggiunge infine: «Ci avrei messo la firma all'inizio della settimana se mi avessero detto che avrei potuto allungare un po' il mio vantaggio proprio qui a Kvitfjell su Franjo, che è in ottima forma e che va forte su questo percorso dove la velocità di base è fondamentale».