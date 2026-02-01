von Allmen velocissimo in discesa 01.02.2026

Franjo von Allmen domina la discesa di Crans-Montana con un margine impressionante e manda un segnale forte alla concorrenza.

SwissTXT, Redazione blue Sport fon

Franjo von Allmen ha confermato il suo feeling speciale con Crans-Montana. Il 24enne si è imposto nella discesa sulla Piste Nationale per il secondo anno consecutivo - dodici mesi fa era arrivata addirittura una tripletta svizzera - firmando l'ultimo appuntamento di Coppa del Mondo prima delle Olimpiadi.

Il bernese ha messo insieme una prova di grande solidità, senza sbavature dall'alto al basso, costruendo un margine impressionante sugli avversari. Al traguardo ha infatti rifilato 65 centesimi a Dominik Paris, un'enormità se si considera che alle spalle dell'azzurro, Cochran-Siegel e Marco Odermatt si sono giocati i posti sul podio in appena 14 centesimi.

Il nidvaldese ha chiuso ai piedi del podio, restando fuori dai primi tre per la prima volta in stagione nella disciplina regina, che continua comunque a guidare con 115 punti di vantaggio su von Allmen.

Svizzera e Italia in grande spolvero

In Vallese si è ribadito anche il duopolio italo-svizzero nella discesa libera: solo Cochran-Siegel è riuscito a inserirsi nella top 10 con una bandiera diversa da quella rossocrociata o italiana.

Tra gli elvetici si sono messi in evidenza Lars Rösti (6°), Alessio Miggiano (8°) e Alexis Monney (10°), piazzamenti intervallati da quelli degli azzurri Benjamin Jacques Alliod, Mattia Casse e Florian Schieder.

Più lontano dai riflettori Giovanni Franzoni, vincitore sulla Streif di Kitzbühel, che questa volta ha chiuso fuori dai primi 15, alle spalle anche di Niels Hintermann e Justin Murisier, appaiati a pari merito.

Con questo successo, von Allmen si presenta ora carico di fiducia all'appuntamento a cinque cerchi di Bormio, in programma tra pochi giorni, dove la discesa olimpica rappresenterà il vero banco di prova della stagione.