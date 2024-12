Lindsey Vonn e Sofia Goggia vanno molto d'accordo. imago

Due star dello sci sono pronte a fare il loro ritorno sulle nevi di competizioni questo fine settimana. Sia Sofia Goggia che Lindsey Vonn non vedono l'ora di rientrare dopo un periodo di pausa e sofferenza.

Redazione blue Sport Jan Arnet

Hai fretta? blue News riassume per te Otto mesi dopo il grave incidente in allenamento, Sofia Goggia sta per fare il suo ritorno a Beaver Creek.

«Non sono stata in grado di camminare per 45 giorni», racconta l'italiana.

Goggia non è solo impaziente di tornare in Coppa del Mondo, ma anche di rivedere l'amica ed ex collega Lindsey Vonn. Quest'ultima le ha lanciato una sfida su Instagram. Mostra di più

Nelle ultime settimane, gran parte del circo bianco si è concentrato sull'imminente ritorno della sciatrice statunitense Lindsey Vonn. Ci si è quasi dimenticati che anche un'altra atleta di primissimo piano tornerà in pista questo fine settimana a Beaver Creek: Sofia Goggia.

L'italiana ha avuto un incidente all'inizio di febbraio durante un allenamento di slalom gigante a Ponte Di Legno, rompendosi la tibia e il malleolo tibiale della gamba destra. L'atleta azzurra ha inizialmente pensato al peggio, riflettendo sulla possibile fine della sua carriera.

«La frattura era molto complicata, i medici non sapevano come rimettere insieme le ossa. Poi non ho potuto camminare per 45 giorni», ha spiegato lunedì la 32enne in conferenza stampa.

È stato un «incubo», dice la medaglia d'oro alle olimpiadi di Pyeongchang del 2018. Fisicamente, mentalmente ed emotivamente, ha attraversato un periodo difficile. «Eppure ora ho la sensazione che non sia successo nulla. La mia gamba e il mio piede stanno andando benissimo», ammette ora.

Le ultime settimane le hanno dimostrato che può tornare ad attaccare pienamente anche sulla neve.

«Non sono sempre rilassata e felice - prosegue Goggia - per essere in grado di ottenere buoni risultati, il piacere di sciare è la cosa più importante. Ed è proprio questa gioia che ho ritrovato nell'ultimo mese».

All'inizio era ancora un po' arrugginita, «ma ora mi sento molto bene, ho potuto recuperare. Pensavo che avrei avuto più paura».

Le preoccupazioni di Goggia per Vonn

La paura è una parola assolutamente sconosciuta per Lindsey Vonn. La 40enne sta facendo il suo ritorno in pista cinque anni dopo il suo ritiro, ovviamente con un ginocchio artificiale. Da un lato, Goggia non vede l'ora di rivedere la sua amica, ma allo stesso tempo è anche preoccupata.

«Quando ho saputo che Lindsey voleva tornare, ero al settimo cielo. Perché significa che sta bene. Abbiamo l'opportunità di condividere di nuovo grandi momenti insieme», racconta la nativa di Bergamo. «Però sono anche preoccupata perché le voglio molto bene. Questa sensazione vale per tutti nello sci, perché sappiamo di praticare uno sport pericoloso».

La stessa atleta del Colorado si sente più che pronta per il suo ritorno. Dopo i buoni test effettuati nel fine settimana a Copper Mountain, il ritorno in Coppa del Mondo è previsto a Beaver Creek. «Passo dopo passo, sto diventando più forte e sto trovando la mia forma», scrive la statunitense su Instagram. «Alla prossima gara, divertiamoci!».