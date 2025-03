Lindsey Vonn festeggia il secondo posto a Sun Valley. KEYSTONE

Lindsey Vonn si è classificata seconda dietro Lara Gut-Behrami nel super-G di Sun Valley. A 40 anni, la statunitense è ora la più anziana atleta della storia a essere salita sul podio.

Hai fretta? blue News riassume per te Il secondo posto del super-G di Sun Valley è andato alla 40enne Lindsey Vonn, che è tornata sul podio 2565 giorni dopo l'ultima volta.

La statunitense è felice di aver dimostrato ai suoi detrattori: «La gente diceva che ero troppo vecchia, che non ero abbastanza brava. Penso di aver dimostrato a tutti il contrario».

La sua prova le ha dato fiducia. L'obiettivo è chiaro: essere presente e competitiva per i Giochi Olimpici di Cortina del 2026. Mostra di più

Lara Gut-Behrami ha scritto la storia del super-G femminile nel finale di stagione a Sun Valley. La sciatrice svizzera ha dominato la gara, conquistando così la sua sesta coppa di specialità. Un record: nessuno aveva ne aveva mai vinto sei, né in campo femminile né in quello maschile.

Ma anche la donna che meglio ha saputo tenere il passo della ticinese a Sun Valley è entrata nella storia: Lindsey Vonn.

A 40 anni la statunitense è infatti la più anziana atleta della storia a essere salita sul podio. E non di poco: il vecchio record era detenuto dall'austriaca Alexandra Meissnitzer, che aveva 34 anni nella stagione 2007/08 quando arrivò terza nel super-G di Bormio.

Lacrime di gioia

È stato il 137° podio della Vonn nella sua 408ª gara di Coppa del Mondo. Il numero 136 risale a molto tempo fa: era ad Are nel marzo 2018. 2565 giorni fa, per la precisione.

Nell'intervista rilasciata alla «SRF», la statunitense ha commentato il podio nella gara di casa: «È perfetto, non potrebbe esserci sensazione migliore».

Dopo la sua gara è sprofondata nella neve nella zona di arrivo e ha versato lacrime di gioia: «Ho sempre creduto in me stessa, ma non tutti lo hanno fatto. E non tutti mi hanno sostenuto. Mi rende felice il fatto di essere riuscita a sciare come so fare. Ora tutti sanno di cosa sono capace».

Un segnale forte, in vista di Cortina

Il suo percorso non è stato facile e la sua motivazione è sempre stata l'amore per lo sci. Ma non solo: «Questo podio è anche una risposta».

Una risposta rivolta soprattutto ai tanti critici che hanno accompagnato il suo ritorno: «È stata una stagione difficile in cui la gente diceva che non ce l'avrei fatta, che ero troppo vecchia, che non ero abbastanza brava. Penso di aver dimostrato a tutti il contrario».

La Vonn ha anche spiegato che ha avuto la prova di poter essere presente nella prossima stagione: «Ora so di essere sulla strada giusta. Ho la velocità. So che posso salire sul podio. Non è più un problema».

Lavorerà duramente anche in estate per migliorare ancora. L'obiettivo? I Giochi Olimpici di Cortina del 2026.