Preparazione non ottimale: Lindsey Vonn si sta comunque allenando per la discesa libera dei Campionati del Mondo a Saalbach, mercoledì. Keystone

La star statunitense Lindsey Vonn ha intenzione di partecipare oggi al super-G femminile dei Campionati mondiali di sci di Saalbach, ma con un disturbo.

Come ha annunciato mercoledì su Instagram, Lindsey Vonn è affetta da un «brutto raffreddore o influenza». Ma questo non impedirà alla 40enne di fare il suo ritorno ai Mondiali «dopo tutto quello che ho passato per essere qui», ha aggiunto sui social.

La foto sui social media la mostra con una maschera per inalazione. Sotto c'è la scritta «Condizioni attuali... potrebbero essere migliori».

Tuttavia, per lei, questo malanno di stagione non è un buon motivo per cancellare la sua partecipazione alla gara odierna.

L'otto volte medagliata ai Campionati del Mondo aveva perso molto tempo durante l'allenamento in discesa mercoledì.

L'americana ha anche calcolato che sono passati 2187 giorni dalla sua ultima gara di campionato del mondo. Oggi partirà con il pettorale numero 30.