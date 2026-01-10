Linsdey Vonn si esalta a Zauchensee, dove rientra, dopo l'infortunio, l'elvetica Corinne Suter

Lindsey Vonn KEY

A Zauchensee si rivede Corinne Suter ma a stupire è la svizzera Janine Schmitt, quinta.

Lindsey Vonn, che alla vigilia aveva detto di non voler rischiare nulla a Zauchensee a poche settimane dai Giochi, è andata comunque a vincere la discesa accorciata.

In Austria la statunitense, al 2o successo stagionale, ha preceduto la norvegese Kajsa Vickhoff Lie e la connazionale Jacqueline Wiles. Per la 41enne si tratta del 45o trionfo e del 70o podio in una libera di Coppa del Mondo e dell’84a vittoria e della 143a top 3 nel Circo Bianco.

Per quanto riguarda le svizzere, due le notizie positive: Janine Schmitt è andata a cogliere il miglior risultato della sua carriera chiudendo a un sorprendente 5o posto, mentre si è rivista dopo l'infortunio Corinne Suter.

Tra le due si è piazzata tra le altre anche Malorie Blanc, tredicesima.