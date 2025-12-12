La gioia della statunitense. Keystone

Lindsey Vonn è tornata! La statunitense ha impressionato nella prima delle due discese di St. Moritz staccando la concorrenza di un secondo.

Unica a scendere sotto 1'30", la 41enne ha costruito il trionfo dopo il secondo settore ed ha preceduto le austriache Magdalena Egger (+0"98) e Miriam Puchner (+1"16).

L'americana ha così ritrovato il successo in Coppa del Mondo, il suo 83esimo in carriera, dopo 7 anni e 9 mesi, con l’ultima vittoria che risaliva a marzo del 2018 ad Are.

Miglior elvetica è stata Malorie Blanc (+1"96), seguita da Jasmina Suter (+2"02) e Janine Schmitt (+2"21).