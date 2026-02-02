Vreni Schneider su Alberto Tomba: «Uomo da sogno, ma tra noi non avrebbe funzionato»

Vreni Schneidescherza con Alberto Tomba. Keystone

Vreni Schneider chiacchiera dal box di cucito di «blue Talk» e c'è spazio anche per la sua relazione con Alberto Tomba. Parla con entusiasmo dell'ex superstar e svela il grande trucco del seduttore italiano durante le feste.

Hai fretta? blue News riassume per te Vreni Schneider e Alberto Tomba sono state le grandi star dello sci della fine degli anni '80 e dell'inizio degli anni '90.

Nell'intervento olimpico «Leggende per l'eternità», la donna di Elm rievoca il periodo entusiasmante trascorso con «Tomba La Bomba» in Coppa del Mondo. Parla apertamente e con molto umorismo del suo rapporto con il guascone italiano.

Inoltre, «Gold-Vreni» rivela il trucco delle uscite notturne del bon vivant italiano: «Alberto era una volpe». Mostra di più

Era «Tomba la Bomba», il seduttore italiano ammirato da molti per la sua spigliatezza e disinvoltura. Alberto Tomba, oggi 59enne ed ex sciatore di livello mondiale, ha avuto molte relazioni ufficiali, ma si dice che ne abbia avute ancora di più.

Alcuni di questi pettegolezzi riguardavano anche Vreni Schneider. Quando alla triplice campionessa olimpica di Elm, oggi 61enne, vengono chiesti lumi su questo argomento nel corso dell'incontro «Legends for Eternity», la donna ride di gusto. «Non è successo nulla, ma ammiravo Alberto». E sì: «Era un uomo da sogno».

Nonostante la simpatia reciproca, probabilmente non sarebbero stati una bella coppia, dice lei, ridendo ancora: «Lui era un bon vivant, mentre io ero più riservata, venivo dalle montagne, avevo una vita semplice. Lui non sarebbe stato felice a Elm e io non l'avrei raggiunto a Bologna. Mai».

«La seconda medaglia d'oro la prendo dopo»

I due si sentivano comunque regolarmente. Dopo tutto, lavoravano entrambi per la stessa azienda sciistica, la Rossignol. «Si congratulava sempre con me e mi diceva che stavo facendo bene». Tuttavia, non stavano mai insieme, come invece si vociferava, aggiunge la glaronese.

La 61enne ricorda ancora un episodio molto speciale vissuto con l'italiano. Quando posò per le foto con le sue due medaglie d'oro alle Olimpiadi del 1988 a Calgary, ci fu un'interruzione nello slalom maschile.

Tomba, che aveva vinto lo slalom gigante due giorni prima, era solo al terzo posto dopo la prima manche, dietro al tedesco Frank Wörndl e allo svedese Jonas Nilsson. Quando l'italiano vide il servizio fotografico, si unì a loro e volle essere presente nella foto, dice Vreni. «Il personale di Rossignol e i fotografi si spaventarono perché voleva posare per le foto tra le due manche».

Ma Tomba fece di meglio. «Aveva già vinto una medaglia d'oro e voleva appenderne al collo una seconda. Disse: "La seconda la prendo dopo". Questo è Alberto». E la vinse.

Vreni Schneider parla della morte di Ulli Maier 29.01.2026

«Non avrei mai osato fare una cosa del genere», afferma ancora la sciatrice che in Coppa del Mondo ha trionfato ben 55 volte. «Avrei potuto pensare di poter vincere la medaglia d'oro, ma non avrei mai detto che l'avrei vinta. Solo Alberto poteva farlo».

Tuttavia, il bolognese vincitore della Coppa del Mondo del 1995 era molto più serio di quanto la sua fama lasciasse intendere.

«Alberto era una volpe, non si buttava alla cieca nella vita notturna», dice la tre volte medaglia d'oro olimpica. «Andava a letto e puntava la sveglia all'una. Poi andava in qualche bar per mostrarsi ai fan e ai giornalisti, e dopo un'ora se ne andava di nuovo».

Si trattava di un'abile operazione di cura dell'immagine.

Olimpiadi del 1992: Tomba esulta con i suoi tifosi al traguardo. imago images

Si diceva che l'italiano fosse pigro negli allenamenti e che non facesse più del necessario, ricorda Schneider. «Invece Alberto si allenava duramente. Era spesso in pista alle cinque del mattino, di solito sulla Stelvio, e faceva le sue corse. Probabilmente più di chiunque altro».

Altrimenti, i suoi successi - 50 vittorie in Coppa del Mondo, coppa generale di Coppa del Mondo, tre volte campione olimpico, due volte campione del mondo - non sarebbero stati possibili. «Anche Alberto non ci sarebbe riuscito».

Per lo meno è riuscito a far sì che molti fan lo credessero.

L'intervista completa (in svizzero tedesco):