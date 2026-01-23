  1. Clienti privati
Non ancora qualificati Yule e Zenhäusern tremano per le Olimpiadi e devono puntare tutto su Kitzbühel: «Non è divertente»

SDA

23.1.2026 - 07:40

Ramon Zenhäusern (n. 9) e Daniel Yule (a sinistra) non hanno avuto molto di cui rallegrarsi di recente.
Keystone

Hanno vinto l'oro olimpico nella gara a squadre nel 2018, ma ora rischiano di perdere i Giochi Olimpici. Daniel Yule e Ramon Zenhäusern devono puntare tutto su Kitzbühel.

«Frustrante»: così Daniel Yule ha riassunto lo slalom di Wengen. Molte cose sono andate bene, ha detto, e si è sentito meglio sugli sci. «Ma due errori mi sono costati caro».

Ha mancato di nuovo la top 15 per pochi centesimi, finendo 18esimo e soddisfacendo così solo la metà dei criteri di selezione per i Giochi Olimpici. Non è così che se l'era immaginato questo inizio di stagione.

Per realizzare il suo sogno olimpico, il 32enne ha deciso di fare un passo drastico dopo la scorsa stagione. Poiché il suo sviluppo era stagnante, ha cambiato materiale dopo 19 anni con Fischer.

Tuttavia, ci è voluto più tempo del previsto per abituarsi ai nuovi sci Atomic. «Gli sci hanno un carattere diverso. L'avevo un po' sottovalutato», dice il vallesano. «Gli sci Atomic sono più aggressivi».

Quest'inverno Daniel Yule non sta sciando secondo i piani.
Keystone

I problemi sono evidenti in alcune situazioni in pista. Gli schemi sviluppati negli anni non funzionano più. «Non appena si presenta una difficoltà, ricorro automaticamente alla "soluzione Fischer", che non funziona con gli sci Atomic».

Yule ha dovuto adattare il suo stile di sciata in singoli passaggi e in determinate condizioni di neve. Un compito non facile a quasi 33 anni.

Il livello di Zenhäusern si è rapidamente stabilizzato

Ramon Zenhäusern dimostra che un colpaccio non è necessariamente duraturo. Ad Adelboden sembrava ancora che l'argento olimpico del 2018 nello slalom avesse ritrovato il suo equilibrio. A Wengen, una settimana dopo, è però arrivata la delusione.

In precedenza aveva ostentato sicurezza. All'incontro con i media di sabato, il vallesano ha dichiarato di sentirsi «in forma». Il 15esimo posto di Adelboden, ottenuto grazie a una seconda manche d'antologia, gli ha fatto bene.

Ha conquistato punti in Coppa del Mondo per la seconda volta in questa stagione. «Sono in forma, in salute e affamato. E non vedo l'ora di iniziare domani», ha detto il 33enne.

Ma in gara non c'è stato alcun segno del tranquillo Zenhäusern. Sembrava teso e ha chiaramente perso la seconda manche. «Non è divertente quando non si riesce a trovare una soluzione», ha dichiarato in seguito alla «SRF».

Spesso è bravo in allenamento, ma raramente in gara.

Ramon Zenhäusern vuole cogliere la sua ultima occasione a Kitzbühel.
Keystone

Kitzbühel come ultima chance

Calendario di Coppa del Mondo

Questa stagione sono in programma oltre 80 gare fino alla fine di marzo 2026. Ecco una panoramica del calendario completo delle gare di sci.

Keystone

Quattro sono i posti disponibili per Swiss-Ski nello slalom, tre sciatori hanno finora soddisfatto i criteri di selezione. Loïc Meillard era praticamente scontato come campione del mondo e Tanguy Nef ha dimostrato più volte il suo potenziale in questa stagione.

Matthias Iten si è fatto notare con due superbe discese in Val d'Isère e, più recentemente, a Wengen. Il 26enne di Zugo è ora davanti ai due sciatori vallesani Yule e Zenhäusern nella gara interna. Ma l'ultima parola spetta agli allenatori.

Per convincerli, Yule e Zenhäusern hanno bisogno di un exploit a Kitzbühel simile a quello di Iten a Wengen.

In base al suo passato, Yule ha maggiori probabilità di riuscirci. Ha vinto due volte (2020 e 2023) e si è piazzato due volte sul terzo gradino del podio (2018 e 2024). Zenhäusern, invece, ha come migliori risultati «solo» due sesti posti nel 2018 e nel 2019.

