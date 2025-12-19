Partito col pettorale numero 29, Jan Zabystran è riuscito a chiudere davanti a Marco Odermatt. Ruters

Marco Odermatt non è riuscito a centrare la doppietta in Val Gardena. Ad impedirglielo è stato un clamoroso Jan Zabystran - il cui miglior risultato in Coppa del Mondo fino ad oggi era un ottavo posto a Kvitfjell il marzo scorso - che ha preceduto il nidvaldese di 22 centesimi.

Dopo il successo nella discesa sprint di giovedì, Marco Odermatt puntava al bis anche nel super-G sulla Saslong. A rovinare i piani del campione nidvaldese ci ha però pensato Jan Zabystran, autore di una prova inattesa e straordinaria. Il 27enne ceco, al via con un pettorale lontano dai favori dei pronostici - il numero 29 - ha firmato la prima vittoria della carriera in Coppa del mondo, precedendo Odermatt di 22 centesimi e relegandolo al secondo posto.

L'exploit di Zabystran è stato possibile anche grazie al miglioramento significativo delle condizioni della pista con il progredire della gara, con più sole e, in alcuni punti, vento a favore.

La gara ha regalato emozioni anche all’Italia, che ha festeggiato il primo podio in carriera di Giovanni Franzoni. Il giovane azzurro ha chiuso alle spalle dello svizzero con un distacco contenuto, completando un podio inedito e sorprendente.

Gli altri elvetici in gara

Coppa del Mondo di sci 2025/2026 Pronti, partenza via! La stagione della Coppa del Mondo di sci è partita! blue News vi informa su tutto ciò che accade in pista e fuori: tutte le gare, i risultati e notizie sulle stelle dello sci. Con noi rimanete sempre aggiornati. Keystone

Tra gli altri svizzeri, la miglior prestazione è stata quella di Stefan Rogentin, ottavo al traguardo dopo una discesa solida, con un ritardo inferiore al mezzo secondo dal connazionale. Più lontani invece Alexis Monney, staccato di 81 centesimi, e Justin Murisier, che ha accusato oltre un secondo di ritardo. Giornata sfortunata infine per Franjo von Allmen: partito con il numero 10, il 24enne è caduto nella prima parte del tracciato, uscendo di scena senza conseguenze fisiche rilevanti.