Pirmin Zurbriggen: «È un bene che si gareggi a Crans-Montana». Ecco perché

Gli sponsor di Swiss-Ski avrebbero suggerito di cancellare le gare di Crans-Montana dopo la tragedia di Capodanno nella quale sono morte 40 persone e altre 116 sono rimaste ferite. La leggenda dello sci Pirmin Zurbriggen si dice però felice che il comitato organizzatore abbia scelto una strada diversa.

Secondo la «NZZ», i quattro principali sponsor di Swiss-Ski avevano suggerito di annullare le gare, dubitando che disputarle fosse il segnale giusto.

Il comitato organizzatore di Crans-Montana ha però deciso di andare avanti con le competizioni. Una scelta che, per la leggenda dello sci svizzero Pirmin Zurbriggen, è stata quella giusta, come ha dichiarato a «blue News». Mostra di più

Secondo quanto riportato giovedì dalla «NZZ», importanti esponenti economici del mondo dello sci svizzero avevano suggerito di annullare le gare di Coppa del Mondo a Crans-Montana.

La redazione del quotidiano ha ricevuto una lettera firmata dagli amministratori delegati dei quattro principali sponsor di Swiss-Ski.

Nella missiva, gli sponsor esprimono «forti» dubbi sul fatto che organizzare l'evento di fine gennaio fosse «il segnale giusto», ritenendo che non fosse in linea con la portata del disastro e con le emozioni ad esso legate.

Nella notte di Capodanno, 40 persone hanno perso la vita nel rogo del bar «Le Constellation» di Crans-Montana, mentre altre 116 sono rimaste gravemente ferite.

Dopo intense discussioni, il comitato organizzatore, guidato dal presidente Didier Défago, ha comunque deciso di disputare le gare di Coppa del Mondo, accompagnandole da un programma di contorno adattato.

«Crans-Montana ha cose meravigliose da offrire»

La grande star dello sci vallesano Pirmin Zurbriggen sostiene la decisione del comitato organizzatore.

«È stata una tragedia enorme che va analizzata», dice a blue News, «ma a un certo punto bisogna anche dire: si deve andare avanti».

Secondo il 62enne, è importante che la gente torni a guardare al futuro.

«Crans-Montana è molto più di questa tragedia. Bisognerebbe cambiare lentamente l'immagine: questo luogo ha tante cose meravigliose da offrire, che possono essere mostrate alla gente.»

«Sarebbe un peccato se l'attenzione restasse concentrata solo sulla tragedia, e inoltre anche gli sciatori non se lo meritano», sottolinea.

Zurbriggen, che gestisce con la famiglia un hotel a Zermatt, segue le gare anche sul posto.

In questa stagione ha già tifato dal vivo nelle zone di arrivo di Adelboden, Wengen e Kitzbühel.

