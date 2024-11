Lo svizzero Pirmin Zurbriggen, al centro, oro, Peter Mueller, a destra, argento, e il francese Franck Piccard, a sinistra, bronzo, festeggiano il loro successo nella discesa libera di sci alpino alle Olimpiadi invernali di Calgary 1988. Keystone

Pirmin Zurbriggen e Peter Müller non sono mai stati grandi amici. In un'intervista a blue Sport, Zurbriggen rivela come il litigio sia stato inscenato internamente e la situazione in cui ha fatto arrabbiare Müller.

Hai fretta? blue News riassume per te Pirmin Zurbriggen contro Peter Müller è stato un duello intenso, e non solo sulle piste di sci.

I due sciatori svizzeri di punta non sono andati particolarmente d'accordo nemmeno fuori dalle piste. In un'intervista a blue Sport, Zurbriggen chiarisce: «È stata una messinscena interna voluta».

Quando i due condividono una stanza in Argentina, Zurbriggen si stufa del «casino» di Müller e getta le sue scarpe da ginnastica dalla finestra nella neve alta. Mostra di più

Pirmin Zurbriggen è una delle grandi leggende dello sci svizzero. Il vallesano ha vinto tutto quello che c'era da vincere e si è ritirato all'età di 27 anni perché si sentiva esaurito. Uno dei suoi compagni di carriera era il discesista svizzero Peter «Pitsch» Müller. I due non sono mai andati d'accordo.

In un'intervista rilasciata a blue Sport nell'ambito del centenario del fornitore di attrezzature Kästle, Zurbriggen spiega come lui e Müller siano venuti alle mani all'epoca e perché una volta abbia gettato le scarpe da ginnastica di Müller dal quarto piano nella neve fresca.

Nella squadra svizzera di sci di oggi c'è un'atmosfera collegiale. A detta di tutti, in passato era un po' diverso.

Pirmin Zurbriggen: All'epoca era ancora divertente. Quando ero nella squadra di discesa, si sentiva davvero la competizione. E nella squadra di slalom e slalom gigante eravamo migliori amici. Ci spingevamo a vicenda, ci aiutavamo e cercavamo di fare tutto insieme. Proprio come accade ora con gli svizzeri.

E con gli sciatori di discesa?

Lì si è volutamente creato un'atmosfera diversa.

Dai media?

No, è stata una cosa interna. Innanzitutto Pitsch voleva un mondo diverso. Aveva bisogno di spingersi in alto. In generale, i discesisti non andavano molto d'accordo. Dovete immaginare che io ero l'outsider.

Cosa intende dire?

Ero nel team tecnico. Tutto è iniziato quando Karl Frehsner mi disse che dovevo allenarmi solo per due giorni di discesa, non di più. Gli ho chiesto: «Stai ancora bene?» e lui mi ha risposto: «Sì, sì, starò bene».

Poi ha deliberatamente impostato una discesa che sapeva sarebbe stata adatta a me. Poi Primin gli ha dato due secondi sul tetto e Frehsner mi ha rimandato a casa. Fortunatamente i miei colleghi hanno capito che non era quello che volevo. Ma Frehsner l'ha provocato.

Perché l'ha fatto?

L'ha fatto apposta per spingere gli altri corridori, per dare un'ulteriore motivazione all'intera faccenda. Era il suo modo di fare. Voleva che i discesisti fossero pronti a rischiare, a dare il massimo. Allo stesso tempo mi ha messo in questa situazione spiacevole.

Karl Frehsner, a destra, allenatore della nazionale svizzera di sci, dà consigli a Pirmin Zurbriggen, a sinistra, prima della discesa libera alle Olimpiadi invernali del 1988 a Calgary. Zurbriggen vince la medaglia d'oro. KEYSTONE

Lei e Peter Müller (24 vittorie in Coppa del Mondo, di cui 19 in discesa) non eravate notoriamente molto amici.

No. Non è vero.

C'è una storia che riguarda gli allenatori durante un ritiro in Argentina.

Sì, è vero. Eravamo in camera insieme e lui aveva sempre un casino pazzesco. Così gli dissi che c'era una linea al centro della stanza e che tutto ciò che era dalla mia parte sarebbe volato fuori dalla finestra. Poi un giorno sono entrato nella stanza e le scarpe da ginnastica erano lì. Così le lanciai dal terzo o quarto piano nella neve fresca.

Müller non era impressionato?

(Ride). Si avvicinò e chiese dove fossero le sue scarpe da ginnastica. Gli ho detto che quella era la linea e lui ha risposto: «Stupido bastardo» e si è messo a scavare nella neve per trovare le sue scarpe.

Sembra che due colleghi si siano infastiditi e abbiano riso.

No, non è stato divertente. È stato piuttosto interessante. Noi due non ci siamo mai irritati a vicenda. Comunicavamo anche normalmente. Avevamo anche le nostre conversazioni, altrimenti non avrebbe funzionato con la stanza condivisa. Non è mai stato un litigio o un «non voglio sapere nulla di te».

Quindi il vostro rapporto non era così negativo?

No, molte cose sono state inscenate. Prima di Sölden, per esempio, si diceva: «Voi due siete i più grandi rivali per l'inverno nella discesa libera, vi faremo una foto». Poi è arrivato Pitsch e ha detto: «Non farò una foto con voi». Allora gli ho detto: «Cosa hai mangiato adesso, cosa c'è che non va?».

Voleva solo una foto di spalle. Voleva deliberatamente controllarla in quel modo perché era importante per lui. «Sono qui, sono il campione, sto cercando una sfida». Una volta in albergo, tutto era già dimenticato.

La squadra nazionale svizzera maschile di sci ha vissuto un triplo trionfo ai Campionati mondiali di sci del 1987 a Crans-Montana. Peter Müller, al centro, vince la discesa libera davanti a Pirmin Zurbriggen, a destra, e Karl Alpiger, a sinistra. KEYSTONE

Sei stato sensibile?

Sì, non ne avevo bisogno. Mi sentivo più a mio agio nel team tecnico. Se non avessi avuto la squadra di slalom gigante e di slalom, Pirmin non sarebbe stato quello che è stato.

Com'era la squadra tecnica?

Le faccio un esempio. In una gara, c'erano cinque svizzeri tra i primi sei. All'epoca ci comunicavamo via radio ogni dettaglio della pista. Attenzione lì, attenzione qui. Abbiamo sempre avuto la filosofia che le cose belle tornano.

Ho la sensazione che anche gli attuali svizzeri come Odermatt, Meillard, Caviezel, Tumler o Murisier siano molto sensibili e ne abbiano bisogno. Sanno anche che possono trarre brutalmente vantaggio l'uno dall'altro. Per questo sono così forti.

Odermatt, per esempio, ha anche un buon rapporto con concorrenti internazionali come Sarrazin, con cui fa festa insieme.

Con noi questo non esisteva. Volutamente non ci siamo mai messi insieme. Non c'è mai stata la possibilità di farlo da parte dell'allenatore o dell'associazione. Non avevo comunque tempo per queste cose. Tutto ciò che facevo era gareggiare, recuperare, allenarmi e andare avanti.

Non ho mai avuto questa opportunità. Una festa dopo una vittoria? Non ce n'era proprio la possibilità. Ecco perché non c'è da stupirsi se ho smesso a 27 anni, semplicemente non avevo più energie.

