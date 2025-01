Zurbriggen onora il suo successore: «Odermatt può diventare il numero 2»

Pirmin Zurbriggen ha vinto 40 volte in Coppa del Mondo KEYSTONE

Con la doppia vittoria ottenuta in Val Gardena e in Alta Badia, Marco Odermatt ha sostituito Pirmin Zurbriggen come sciatore svizzero di maggior successo. Il vallesano è felice per il suo connazionale e nutre grandi speranze per lui.

Redazione blue Sport Luca Betschart

Hai fretta? blue News riassume per te Nelle scorse settimane Marco Odermatt ha sostituito Pirmin Zurbriggen come sciatore svizzero di maggior successo.

Zurbriggen è felicissimo del suo successore e si mostra poco sorpreso: «Abbiamo visto da tempo che Marco ha il potenziale per portare a casa più vittorie di me».

Il 61enne è convinto che Marco vincerà ancora, molto: «Può arrivare a più di 50 vittorie». Mostra di più

Nel mese di dicembre grazie al trionfo nella discesa di Val Gardena e all'impressionante vittoria nello slalom gigante in Alta Badia: Marco Odermatt ha scritto una pagina importante per lo sci elvetico. Odi ha sostituito il grande Pirmin Zurbriggen come primatista svizzero di Coppa del Mondo.

A 27 anni, Marco vanta già 41 vittorie, superando il record di Pirmin che reggeva da 34 anni. «Battere Pirmin Zurbriggen è una pietra miliare nella mia carriera».

Zurbriggen era in grado di prepararsi da solo

«C'è stata una preparazione, per così dire. Era chiaro da tempo che Marco ha il potenziale per portare a casa più vittorie di me. L'ho osservato con eccitazione», ha detto Zurbriggen in un'intervista a SRF.

«È stato davvero emozionante vedere le capacità dimostrate da Marco. È stato fantastico. Anche in condizioni difficili, dove si può sbagliare in qualsiasi momento, riesce a sciare al limite».

«Penso che prima o poi incontrerò Marco e la sua famiglia, in modo da poter riconoscere questa vittoria in modo adeguato e congratularmi calorosamente con lui», ha continuato il vallesano.

Il 61enne non prova invidia o risentimento nei confronti del giovane connazionale. «Quello che mi piace di più di Marco, oltre alle sue capacità, è il suo carattere e il suo atteggiamento. È esemplare come persona, il che è meraviglioso».

Numero 2 dietro Stenmark?

Per il campione olimpico di Calgary, una cosa è chiara: se il nidvaldese rimane in salute, la sua storia di successo è tutt'altro che finita. «Sono convinto che Marco possa superare le 50 vittorie».

Con i suoi 41 trionfi, il 27enne ha ancora cinque leggende dello sci davanti a sé: Marc Girardelli (46 vittorie), Alberto Tomba (50), Hermann Maier (54), Marcel Hirscher (67) e Ingemar Stenmark (86).

«Marco potrebbe diventare uno dei migliori sciatori al mondo di tutti i tempi. Non credo che possa superare Ingemar Stenmark è in grado di diventare il numero 2».