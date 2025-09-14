  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Mondiali di atletica È doppietta giamaicana nei 100 metri maschili

Swisstxt

14.9.2025 - 15:44

Oblique Seville festeggia dopo aver conquistato l'oro nella gara regina dell'atletica leggera.
Oblique Seville festeggia dopo aver conquistato l'oro nella gara regina dell'atletica leggera.
KEYSTONE

La seconda giornata dei Mondiali di Tokyo si è chiusa con le attese finali dei 100m.

SwissTXT

14.09.2025, 15:44

14.09.2025, 15:49

Tra gli uomini hanno dominato i giamaicani, con Seville (9"77) che ha preceduto Thompson, mentre in campo femminile a spuntarla è stata la statunitense Jefferson-Wooden (10"61).

Gli USA hanno festeggiato altri due titoli tra le donne, con Allman – già due volte campionessa olimpica – nel lancio del disco (69,48m) e con Davis-Woodhall nel salto in lungo (7,13m).

Per i colori elvetici, Lobalu (giunto in Giappone non al meglio) ha dovuto accontentarsi del 14esimo posto nei 10'000m, vinti dal francese Gressier.

I più letti

Il Parlamento federale corregge un errore di battitura, del quale nessuno s'è accorto per decenni. Ecco quale
Fermato un 18enne alla guida di un'auto sospetta dopo un inseguimento a Ilanz
Ecco come Migros aggira il divieto di apertura la domenica
«Fanno escursioni in reggiseno, sono un pericolo»: un alpinista esperto regola i conti con i turisti
Acquista dei parcheggi per visitatori e vuole venderli ai vicini per un quarto di milione

Video correlati

Winterthur – Sion 2:3

Winterthur – Sion 2:3

Super League | 6° turno | stagione 25/26

14.09.2025

Atlético - Villarreal 2-0

Atlético - Villarreal 2-0

LALIGA | 4ème journée | Saison 25/26

13.09.2025

San Gallo – Lugano 1:0

San Gallo – Lugano 1:0

Super League | 6° turno | stagione 25/26

13.09.2025

Winterthur – Sion 2:3

Winterthur – Sion 2:3

Atlético - Villarreal 2-0

Atlético - Villarreal 2-0

San Gallo – Lugano 1:0

San Gallo – Lugano 1:0

Più video

Altre notizie

EquitazioneAscona, fa festa Schnieper

Mountain Bike. Mondiali, svizzeri giù dal podio nella gara di cross-country

Mountain BikeMondiali, svizzeri giù dal podio nella gara di cross-country

MotoGP. Marc Marquez torna subito a vincere

MotoGPMarc Marquez torna subito a vincere