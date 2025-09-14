Oblique Seville festeggia dopo aver conquistato l'oro nella gara regina dell'atletica leggera. KEYSTONE

La seconda giornata dei Mondiali di Tokyo si è chiusa con le attese finali dei 100m.

SwissTXT Swisstxt

Tra gli uomini hanno dominato i giamaicani, con Seville (9"77) che ha preceduto Thompson, mentre in campo femminile a spuntarla è stata la statunitense Jefferson-Wooden (10"61).

Gli USA hanno festeggiato altri due titoli tra le donne, con Allman – già due volte campionessa olimpica – nel lancio del disco (69,48m) e con Davis-Woodhall nel salto in lungo (7,13m).

Per i colori elvetici, Lobalu (giunto in Giappone non al meglio) ha dovuto accontentarsi del 14esimo posto nei 10'000m, vinti dal francese Gressier.