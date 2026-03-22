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Mondiali atletica indoor Argento per Audery Werro e bronzo per Angelica Moser a Torun

Swisstxt

22.3.2026 - 20:42

Audery Werro
Audery Werro
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Dopo l'oro di Simon Ehammer sono arrivate altre due medaglie per la Svizzera ai Mondiali di Torun.

SwissTXT

22.03.2026, 20:42

22.03.2026, 20:48

Audrey Werro si è messa al collo l'argento negli 800 metri, mentre Angelica Moser ha confermato il bronzo di Nanchino nell'asta.

La quasi 22enne friborghese ha fatto segnare il nuovo record svizzero in 1'56"64, arrendendosi solamente a Keely Hodgkinson. La 27enne si è invece fermata a 4,70m nella gara vinta da Molly Caudery, davanti a Tina Sutej.

Ha invece mancato il podio per 2 centesimi Ditaji Kambundji nei 60m ostacoli. SI è imposta con record del mondo la bahamense Devynne Charlton (7"65).

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