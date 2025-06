Svizzera rsi.ch

La Svizzera ha conquistato uno storico argento ai Mondiali di basket 3x3 di Ulan Bator, in Mongolia.

Swisstxt

Dopo aver chiuso brillantemente il proprio girone al primo posto, i fratelli Natan e Thomas Jurkovitz, Jonathan Dubas e Jonathan Kazadi hanno dapprima superato ai quarti la Lettonia, poi hanno annichilito la Serbia due volte campione in carica in semifinale. All'ultimo atto purtroppo la Spagna si è rivelata un'avversaria insuperabile e gli iberici si sono imposti 21-17. Resta però un torneo incredibile per gli elvetici, che hanno scritto una pagina di storia della pallacanestro svizzera.