La Svizzera si è qualificata per la prima volta nella storia alle semifinali del Mondiale di basket 3x3 in corso a Ulan Bator, in Mongolia.

Swisstxt

Natan e Thomas Jurkowitz, Jonathan Dubas e Jonathan Kazadi hanno sconfitto 21-15 la Lettonia e ora si giocheranno l'accesso alla finale contro la Serbia.