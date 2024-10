George Reuters

È' ufficialmente iniziata la carriera NBA di Kyshawn George, il terzo elvetico nella storia a giocare nella lega nordamericana.

Il 20enne, 24a scelta assoluta dell'ultimo draft, ha chiuso la sua prima partita con 4 punti, 3 rimbalzi, 2 assist e una palla rubata in oltre 20' sul parquet, ma non ha potuto evitare la sconfitta dei suoi Washington Wizards contro i campioni in carica dei Boston Celtics per 122-102.

Nella notte debutto pure per Klay Thompson con Dallas (22 punti), con i Mavs che hanno sconfitto San Antonio. Vittoria pure per OKC su Denver.

