Mondiali Grandi tempi nei 400 metri a Tokyo

Swisstxt

18.9.2025 - 15:48

Sydney McLaughlin-Levrone ha vinto in 47"78.
KEYSTONE

Il programma delle finali del giorno era focalizzato sui 400m.

SwissTXT

18.09.2025, 15:48

18.09.2025, 15:53

Nonostante la pioggia le gare hanno regalato grandi tempi, con Sydney McLaughlin-Levrone che ha vinto in 47"78 davanti alla dominicana Marileidy Paulino (47"98). Le due hanno stabilito il 2o e il 3o tempo di sempre dietro al record del mondo di Marita Koch (47"60 nel 1985).

L'atleta del Botswana Busang Collen Kebinatshipi è invece diventato il 10o uomo più rapido con un tempo di 43"53. Nei concorsi oro nel giavellotto per il trinidadiano Keshorn Walcott (88,16m) e nel triplo per la cubana Leyanis Perez Hernandez (14,94m).

