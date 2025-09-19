Noah Lyles Keystone

Il campione del mondo nei 200m è sempre lui. Noah Lyles ha conquistato per la quarta volta consecutiva l’oro iridato nel mezzo giro di pista, chiudendo una finale di altissimo livello in 19"52 e precedendo sul podio l’altro statunitense Kenneth Bednarek (19"58) e il giamaicano Bryan Levell (19"64).

SwissTXT Swisstxt

Tra le donne Melissa Jefferson-Wooden ha fatto valere il ruolo di favorita, dominando la gara in 21"68.

La statunitense ha battuto la britannica Amy Hunt e la giamaicana Shericka Jackson.

Nei 400m hs si sono imposti Rai Benjamin e Femke Bol, mentre nel triplo maschile l'oro è andato a Pedro Pichardo.