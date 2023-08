Kouni e Kora KEY

Un errore nel primo cambio tra Natacha Kouni e Salomé Kora ha negato alla Svizzera un bel risultato nella finale della staffetta 4x100m femminile vinta dagli Stati Uniti.

Raggiunto l'obbiettivo qualificazione all'ultimo atto, il quartetto elvetico (completato da Géraldine Frey e Melissa Gutschmidt) è stato squalificato per essersi passato il testimone oltre lo spazio consentito. Non è invece bastata la miglior prestazione stagionale delle elvetiche nella 4x400m per raggiungere la finale. Il 3'29"07 è valso il sesto posto nella batteria vinta dalle britanniche.

Swisstxt