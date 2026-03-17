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Guarda il video 70 metri nel vuoto: pilota di motoslitta sopravvive a una caduta impressionante

Adrian Kammer

17.3.2026

Pilota di motoslitta sopravvive a una caduta impressionante

Pilota di motoslitta sopravvive a una caduta impressionante

17.03.2026

Spettacolare incidente durante un evento di motoslitte in Canada: un pilota cade in un dirupo e se la cava sorprendentemente bene.

Adrian Kammer

17.03.2026, 20:21

Al Big Iron Chute Out di quest'anno a Revelstoke, in Canada, il pilota Taylor Hoffmann è stato fortunato a uscire illeso da una pesante caduta.

L'evento è considerato uno dei più impegnativi nel panorama delle motoslitte in Nord America: si svolge nel backcountry, lontano dalle piste battute.

Qui gli atleti scelgono la propria linea nella neve profonda, cercando di affrontare i pendii più ripidi possibile o di impressionare con trick spettacolari.

Il video della caduta diventa virale

Nel filmato si vede Hoffmann partire ad alta velocità, perdere il controllo su un tratto particolarmente ripido e cadere nel vuoto. Le immagini hanno rapidamente fatto il giro dei social.

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