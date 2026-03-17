Pilota di motoslitta sopravvive a una caduta impressionante
17.03.2026
Spettacolare incidente durante un evento di motoslitte in Canada: un pilota cade in un dirupo e se la cava sorprendentemente bene.
Al Big Iron Chute Out di quest'anno a Revelstoke, in Canada, il pilota Taylor Hoffmann è stato fortunato a uscire illeso da una pesante caduta.
L'evento è considerato uno dei più impegnativi nel panorama delle motoslitte in Nord America: si svolge nel backcountry, lontano dalle piste battute.
Qui gli atleti scelgono la propria linea nella neve profonda, cercando di affrontare i pendii più ripidi possibile o di impressionare con trick spettacolari.
Il video della caduta diventa virale
Nel filmato si vede Hoffmann partire ad alta velocità, perdere il controllo su un tratto particolarmente ripido e cadere nel vuoto. Le immagini hanno rapidamente fatto il giro dei social.