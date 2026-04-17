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Basket A 68 anni è morto Oscar Schmidt

Swisstxt

17.4.2026 - 23:04

Oscar Schmidt
Oscar Schmidt
Reuters

Non ha mai giocato in NBA, ma solo perché amava troppo indossare la canotta del suo Brasile.

SwissTXT

17.04.2026, 23:04

All’età di 68 anni e al termine di una lunga battaglia contro un tumore al cervello si è spento Oscar Schmidt. Inserita nella Hall of Fame nel 2013, la Mano Santa è conosciuta da questa parte dell’Oceano per aver difeso i colori della Juve Caserta dal 1982 al 1990, ma è alle Olimpiadi dove sapeva esaltarsi. Suoi infatti il record di punti totali (1093) e quello per punti siglati in una singola partita (55 contro la Spagna a Seul).

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