Per la sua 30esima edizione, svoltasi domenica 16 marzo, la Maratona di Roma ha salutato le vittorie dei keniani Robert Ngeno e Betty Chepkwony. Ma la storia più bella è stata scritta dall'italiano Antonio Rao.

Rédaction blue Sport Clara Francey

Antonio Rao ha compiuto una vera e propria impresa domenica 16 marzo. Dopo 6 ore, 44 minuti e 16 secondi di sforzo, l'italiano ha completato per l'ennesima volta la Maratona di Roma, la sua gara preferita. Tutto ciò alla veneranda età di 92 anni.

«Ultimamente non mi sentivo molto bene e pensavo che non sarei stato in grado di finire. Eppure ho concluso con un tempo di 10 minuti inferiore a quello dell'anno scorso», ha dichiarato il nonagenario a Runner's World Italia.

«Correre, camminare, è la vita. Incoraggio tutti a partecipare», ha aggiunto sorridente.

Due anni fa il pensionato, calabrese di nascita e romano di adozione, ha concluso la famosa maratona italiana in 6h14'44", stabilendo il record mondiale nella categoria M90.

Ora il primatista del mondo si concederà un po' di meritato riposo, poi tornerà ad allenarsi con l'obiettivo di disputare ancora la Maratona di Roma il prossimo anno, ma non solo, visto che poche settimane fa ha chiuso la mezza-Maratona (21 Km) di Roma-Ostia in meno di tre ore.