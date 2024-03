Tredicesima vittoria in carriera Imago

Grazie al successo ottenuto a Tignes, Mathilde Gremaud ha conquistato per la prima volta in carriera una Coppa del Mondo nel freestyle, quella di big air.

In Francia la rossocrociata, campionessa olimpica e del mondo in carica di slopestyle, grazie ai suoi 178,25 punti ha preceduto la cinese Mengting Liu (170,75) e l’italiana Flora Tabanelli (170,25). La serata è stata dolce per la Svizzera, che ha visto anche Andri Ragettli sul podio tra gli uomini. Il 25enne ha chiuso con 183 punti, battuto dallo statunitense Alexander Hall (186,5) e dal norvegese Leo Landroe (185,50).

