La Coppa del Mondo di corsa d'orientamento 2026 prende il via in Ticino: tra Locarno e Ascona oltre 240 atleti da 31 nazioni, con la Svizzera che punta al podio guidata da Simona Aebersold.
Venerdì scatterà la stagione 2026 della Coppa del Mondo di corsa d’orientamento e lo farà in quel di Locarno e Ascona. Tra i 245 atleti e atlete presenti, provenienti da 31 nazioni differenti, che si sfideranno nelle tre gare previste (sprint, staffetta sprint e knock-out sprint) ci saranno pure 16 rappresentanti rossocrociati, tra i quali spicca Simona Aebersold.
«Abbiamo diversi atleti che possono raggiungere risultati al vertice - ha dichiarato Remo Ruch, capo allenatore di SwissOrienteering - l'obiettivo è dunque quello di competere per i posti sul podio in tutte le gare».