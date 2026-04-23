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Corsa d'orientamento A Locarno è tutto pronto per la Coppa del Mondo

Swisstxt

23.4.2026 - 11:56

Simona Aebersold
Simona Aebersold
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La Coppa del Mondo di corsa d'orientamento 2026 prende il via in Ticino: tra Locarno e Ascona oltre 240 atleti da 31 nazioni, con la Svizzera che punta al podio guidata da Simona Aebersold.

SwissTXT

23.04.2026, 11:56

Venerdì scatterà la stagione 2026 della Coppa del Mondo di corsa d’orientamento e lo farà in quel di Locarno e Ascona. Tra i 245 atleti e atlete presenti, provenienti da 31 nazioni differenti, che si sfideranno nelle tre gare previste (sprint, staffetta sprint e knock-out sprint) ci saranno pure 16 rappresentanti rossocrociati, tra i quali spicca Simona Aebersold.

«Abbiamo diversi atleti che possono raggiungere risultati al vertice - ha dichiarato Remo Ruch, capo allenatore di SwissOrienteering - l'obiettivo è dunque quello di competere per i posti sul podio in tutte le gare».

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