Fredrik Dversnes Lavik esulta a Milano Reuters

Il ritorno a Milano del Giro d'Italia ha sorriso al norvegese Dversnes Lavik, che in volata si è imposto davanti agli italiani Maestri, Marcellusi e Bais.

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La 15esima tappa, che in 157 km ha portato la carovana da Voghera alla città lombarda, è stata movimentata dalla fuga del quartetto vincitore, che è partito dal km 0 ed è riuscito ad arrivare fino alla fine, beffando tutti i velocisti.

Nella generale, anche per via della neutralizzazione dei tempi all'inizio dell'ultimo giro nel circuito milanese, nulla è cambiato, con Vingegaard saldamente al comando davanti a Eulalio e Gall.