  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ciclismo A Narvaez l'ottava tappa del Giro d'Italia

Swisstxt

16.5.2026 - 17:42

Il 29enne della UAE
Il 29enne della UAE
Imago

Jhonatan Narvaez ha conquistato in solitaria l'ottava tappa del Giro d'Italia.

SwissTXT

16.05.2026, 17:42

16.05.2026, 17:43

Il 29enne ecuadoriano della UAE ha tagliato il traguardo di Fermo davanti ai norvegesi Andreas Leknessund e Martin Tjotta, staccati rispettivamente di 32'' e 42''.

La frazione di 156 km è stata caratterizzata da una fuga di 36 corridori, tra cui lo svizzero Jan Christen. Suo fratello Fabio ha invece abbandonato la corsa dopo una caduta nella prima parte di tappa.

La maglia rosa resta di Afonso Eulalio, che precede Jonas Vingegaard di 3'15'' e Felix Gall di 3'34''.

I più letti

Un ragazzo di 12 anni salva la sua famiglia dai droni killer di Putin con un trucco
Stan Wawrinka: «Non potrei giocare solo per far numero. Ecco il mio unico obiettivo in carriera»
Louisiana: il capo di una ditta regala 240 milioni ai dipendenti. Ma a una condizione. Ecco quale
Scatti d'ira con Carlo? Un nuovo libro mostra il vero carattere del principe William
L'Iran discute con alcuni Paesi europei per il transito nello Stretto di Hormuz

Altre notizie

Moto. In Catalogna la sprint va ad Alex Marquez

MotoIn Catalogna la sprint va ad Alex Marquez

Atletica. Ditaji Kambundji arriva quinta nei 110 m a ostacoli di Diamond League

AtleticaDitaji Kambundji arriva quinta nei 110 m a ostacoli di Diamond League

Basket. Gli Spurs arrivano in finale nella Western Conference di NBA

BasketGli Spurs arrivano in finale nella Western Conference di NBA