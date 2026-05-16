Il 29enne della UAE Imago

Jhonatan Narvaez ha conquistato in solitaria l'ottava tappa del Giro d'Italia.

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Il 29enne ecuadoriano della UAE ha tagliato il traguardo di Fermo davanti ai norvegesi Andreas Leknessund e Martin Tjotta, staccati rispettivamente di 32'' e 42''.

La frazione di 156 km è stata caratterizzata da una fuga di 36 corridori, tra cui lo svizzero Jan Christen. Suo fratello Fabio ha invece abbandonato la corsa dopo una caduta nella prima parte di tappa.

La maglia rosa resta di Afonso Eulalio, che precede Jonas Vingegaard di 3'15'' e Felix Gall di 3'34''.