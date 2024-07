La gioia incontenibile dell'ucraina Reuter

A Parigi si è iniziato a respirare aria di Giochi Olimpici grazie all’ottava tappa della Diamond League, e allora non ci si deve stupire se sono caduti ben due record del mondo, quello del salto in alto e dei 1’ Yaroslava Mahuchikh è andata su fino a 2,10m, cancellando così uno dei record più datati dell’atletica, ovvero quello di 2,09m della bulgara Stefka Kostadinova del 30 agosto 1987. In chiusura di meeting è stata invece la keniana Faith Kipyegon a realizzare un tempo mai ottenuto da nessuno, chiudendo in 3'49"04 e abbattendo il precedendo limite che già le apparteneva.

