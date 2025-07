Una partita di calcio fra robot. Imago

Mentre il calcio cinese arranca, a Pechino sono i robot umanoidi a conquistare il pubblico con un torneo 3 contro 3 interamente gestito dall'intelligenza artificiale.

Hai fretta? blue News riassume per te A Pechino si è svolta la prima partita di calcio tra squadre di robot umanoidi completamente autonomi, in vista dei World Humanoid Robot Games.

I robot, dotati di sensori avanzati e strategie IA, hanno mostrato abilità sorprendenti, anche se alcuni sono usciti dal campo in barella.

Secondo gli organizzatori, le competizioni sportive rappresentano un banco di prova ideale per testare sicurezza e capacità dell’intelligenza artificiale applicata alla robotica umanoide. Mostra di più

Mentre la nazionale maschile cinese resta in ombra - con una sola partecipazione ai Mondiali e già fuori da quelli del 2026 - a conquistare il pubblico sono ora le squadre di robot umanoidi, protagoniste sabato sera nella capitale cinese di un inedito torneo 3 contro 3 interamente gestito da intelligenza artificiale.

L'evento, considerato una prima assoluta in Cina, ha anticipato i World Humanoid Robot Games, che si terranno prossimamente proprio a Pechino.

Nessun joystick, nessun telecomando: i robot sono scesi in campo in completa autonomia, grazie ad algoritmi sviluppati dai rispettivi team universitari.

Alcuni sono usciti dal campo in barella

Dotati di sensori visivi di ultima generazione, i robot erano in grado di riconoscere il pallone, leggere il campo e reagire con agilità. In teoria anche capaci di rialzarsi da soli dopo una caduta, alcuni di loro sono comunque dovuti lasciare il campo in barella, aggiungendo un tocco inaspettatamente realistico alla scena.

L'idea alla base? Usare le competizioni sportive come banco di prova per l'IA e la robotica umanoide, spiega Cheng Hao, fondatore e CEO di Booster Robotics, l'azienda che ha fornito l'hardware a tutte e quattro le squadre universitarie coinvolte.

«In futuro partite uomini contro robot»

«Lo sport è l'ambiente perfetto per testare algoritmi e sistemi integrati», afferma Cheng ai microfoni di AP, insistendo anche sulla centralità della sicurezza.

«In futuro potremmo vedere partite tra robot e umani. Dobbiamo garantire che siano sicuri. Non importa chi vince, ma il pubblico deve fidarsi».

Se Booster ha fornito il corpo, le menti - cioè gli algoritmi per percezione, strategia, passaggi e posizionamento - sono stati creati dalle università. A spuntarla nella finale è stata Tsinghua University, che ha battuto China Agricultural University con un punteggio di 5-3, grazie al team THU Robotics.

«Hanno giocato benissimo», ha commentato un tifoso di Tsinghua. «Ma anche gli avversari ci hanno stupiti: è stata una bella sfida».

In attesa di un vero riscatto della nazionale cinese, forse il futuro del calcio locale si gioca... in silicio.