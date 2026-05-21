Grande azione del 23enne Imago

Il belga Alec Segaert ha conquistato la 12a tappa del Giro d'Italia precedendo di 3 secondi il connazionale Toon Aerts e l'ex maglia rosa Guillermo Silva.

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Il 23enne ha sfruttato un rallentamento generale per piazzare l'allungo decisivo a 3km dal traguardo con un poderoso attacco.

Sull'unica vera salita di giornata, Movistar ed Education First hanno imposto un ritmo elevato che ha eliminato dai giochi per la vittoria di giornata due favoriti: la maglia ciclamino Paul Magnier e l'italiano Jonathan Milan.

In generale resta leader Afonso Eulalio con 33" su Jonas Vingegaard e 2'03" su Thymen Arensman.