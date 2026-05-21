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Il Giro La 12a tappa va al belga Segaert

Swisstxt

21.5.2026 - 17:54

Grande azione del 23enne
Grande azione del 23enne
Imago

Il belga Alec Segaert ha conquistato la 12a tappa del Giro d'Italia precedendo di 3 secondi il connazionale Toon Aerts e l'ex maglia rosa Guillermo Silva.

SwissTXT

21.05.2026, 17:54

21.05.2026, 17:56

Il 23enne ha sfruttato un rallentamento generale per piazzare l'allungo decisivo a 3km dal traguardo con un poderoso attacco.

Sull'unica vera salita di giornata, Movistar ed Education First hanno imposto un ritmo elevato che ha eliminato dai giochi per la vittoria di giornata due favoriti: la maglia ciclamino Paul Magnier e l'italiano Jonathan Milan.

In generale resta leader Afonso Eulalio con 33" su Jonas Vingegaard e 2'03" su Thymen Arensman.

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